Le producteur de Venom 2 n’est pas sûr du moment où il terminera les reprises. Avant que toutes les principales productions cinématographiques ne soient temporairement fermées en raison de la pandémie du virus corona, la prochaine suite de Sony Pictures, Venom 2, était l’un des projets les plus chanceux à avoir été en mesure de terminer leur tournage. Cependant, malgré la fin de l’ensemble de leur production, le studio de ce film a tout de même décidé de repousser la date de sortie du film led Ton Hardy à 2021.

Le producteur de Venom 2 ne sait pas quand ils termineront les reprises

Dans une interview très récente avec certaines des sources, le producteur du film Dan Wilson a finalement confirmé le statut actuel du film, révélant que le réalisateur Andy Serkis travaille à distance sur la post-production du film. Il a ensuite révélé qu’ils n’étaient toujours pas très sûrs de la date à laquelle ils pourraient commencer avec les reprises du film, ce qui est un processus inévitable, en particulier avec les productions les plus importantes comme Venom 2.

Le réalisateur de la deuxième partie du film sera Andy Serkis, il marquera sa première incursion dans la réalisation d’un long métrage de bande dessinée après être apparu dans deux des films de Marvel. Venom: Let There be Carnage marquera le troisième film que le réalisateur du film Serkis abordera en tant que réalisateur après Mowgli: Legend of the Jungle, sorti sur Netflix l’année dernière.

Le casting du film sera quelque peu le même que le rôle principal de Venom Tom Hardy sera vu. Ensuite, nous verrons également Michelle Williams dans le rôle d’Anne Weying. Cletus Carnage est également connu sous le nom de Carnage.Il a également été brièvement présenté à la franchise de films Venom pendant la scène à mi-crédit du film original, qui a également révélé que Woody Harrelson était l’ennemi juré de Venom.

La suite à venir va être bonne car elle attend de nombreux fans du personnage. Les gens sont très excités car cette fois le méchant sera beaucoup plus super que le précédent. Nous verrons Woody Harrelson dans le film, ce qui est très surprenant.

