Usman Khawaja, Shaun Marsh haché

MILIBOO Rocking chair enfant effet peau de mouton SHAUN - MILIBOO

Mobilier d'intérieur Meuble de salon Fauteuil MILIBOO, On aménage un véritable espace cocooning dans la chambre des enfants avec le rocking chair enfant SHAUN ! Son revêtement effet peau de mouton en fait une assise pleine de charme qui ravira les plus jeunes. Douillet et confortable, ce fauteuil à