Mises à jour de Pirates des Caraïbes 6: Johnny Depp ne reprendra pas en tant que capitaine Jack Sparrow?

– Publicité –



Mises à jour de Pirates des Caraïbes 6: Est-ce que Johnny Depp Reprise en tant que capitaine Jack Sparrow dans le sixième opus? Il a été confirmé qu’il y aura effectivement un versement dans la franchise «Pirates des Caraïbes», néanmoins. Le prochain film est écrit par Jeff Nathans et Terry Rossio.

Date de sortie de Pirates des Caraïbes 6

La pré-production du film a commencé et le film devrait être lancé en 2021. Cependant, aucune date n’a été annoncée.

Les cinq parties précédentes de la franchise ont été dirigées par Jerry Bruckheimer avec Johnny Depp en tête. Contrairement aux remarques qui sont populaires, il pourrait y avoir un pirate principal qui remplacera les chaussures de Jack Sparrow.

Johnny Depp réapparaîtra-t-il en tant que capitaine Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes 6?

– Publicité –

Johnny Depp apprécie le personnage de Johnny Depp depuis 2003. C’est que les autres en ont l’occasion. Les fans auraient également été de cette croyance populaire que Johnny Depp devait être remplacé.

En réalité, une demande a été lancée sur le site Web «Change.org», alors que Disney était encouragé à modifier la piste. Il y avait beaucoup d’autres enthousiastes qui ont aidé à ramener directement Depp à ses principales composantes. La demande a reçu près de 185 000 signatures.

Il existe des théories passionnées et des controverses qui entourent le lancement de tout film. Il a été émis l’hypothèse que « Pirates des Caraïbes » sera créé sans l’existence de Johnny Depp. Rien de tout cela n’a été confirmé.

Un rapport publié le mois dernier par le site Web « We Got This Covered » a suggéré que les responsables de Disney faisaient pression pour le retour de la célébrité dans la franchise. Lorsque Depp était confronté au conflit juridique avec son ex-femme, Amber 19, cela s’est produit. Après la conversation confirmant les abus, Depp a obtenu beaucoup de sympathies à l’époque.

En ce moment, Disney est occupé à créer de nombreuses suites. La composition contient également «Aladdin». Mis à part cela, Keira Knightly et Orlando Bloom. Nous ne sommes pas convaincus du récit du film. Comme on peut le rappeler, le dernier film s’est terminé avec le capitaine Blackbeard et sa disparition. Le film précédent mettait en scène Penelope Cruz dans l’intérêt amoureux de Jack Sparrow, mais il n’en sortait pas grand-chose.

– Publicité –