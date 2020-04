Nintendo a sorti le pack multijoueur de Luigi’s Mansion 3

Une petite surprise de Nintendo ce soir alors que la société a sorti le Pack Multijoueur – Partie 2 pour Luigi’s Mansion 3. Ce DLC « ignoble » comme ils l’appellent viendra avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et de jeux qui vous occuperont pendant un certain temps, avec trois autres amis. Vous obtenez de nouveaux costumes, de nouveaux thèmes de sol, de nouveaux fantômes et de nouveaux mini-jeux dans ce pack. Spécifiquement pour les modes ScareScraper et ScreamPark du jeu. Une grande partie du contenu est multijoueur, vous devrez donc saisir quelques manettes ou collaborer avec des personnes via Nintendo Switch Online. Nous avons plus d’informations sur ce que les jeux sont dans le pack pour vous ci-dessous, car vous pouvez acheter les DLC de la partie 1 et de la partie 2 dans l’eShop pour 10 $.

Les trois nouveaux mini-jeux multijoueurs pour le mode ScreamPark comprennent PuckStravanganza, une explosion glaciale de ravages de style hockey; Floaty Frenzy, une course à obstacles qui testera votre magie sur l’eau; et des mesures désespérées, où vous aurez besoin de commander habilement tout le sable à portée de main pour faire pencher la balance en votre faveur. Le mode ScareScraper propose trois nouveaux costumes inclus dans le pack multijoueur – partie 2, alors assurez-vous de vous habiller pour impressionner. L’incroyable Luigi semble avoir quelques tours de magie dans ses manches; Cap’n Weegee apporte son propre panache de pirate; et qui mieux creuser pour trouver des trésors anciens que le légendaire chercheur, Paléontoluigiste? (Peut-être que tous ces jeux de mots sont la raison pour laquelle les fantômes continuent de gémir!) Quels que soient les costumes que vous choisissez de porter, assurez-vous d’être prêt à affronter de nouveaux fantômes thématiques ainsi que trois nouveaux thèmes de plancher supplémentaires qui apparaissent au hasard lorsque vous explorez le mode ScareScraper. Les nouveaux fantômes de Goob et Brick ne sont que quelques-uns des habitants du labyrinthe malveillants qui attendent de jeter une clé dans les travaux. Gardez votre esprit sur vous, Luigi!

Vous avez aimé cet article? Partagez-le!