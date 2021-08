Úrsula Corberó bouleversée de faire ses adieux à Tokyo dans La Casa de Papel saison 5

Le dernier volet de la série sur la bande des braqueurs sera divisée en deux parties : la première sortira le 3 septembre, tandis que la seconde sortira le 3 décembre et clôturera l’histoire.

La cinquième dernière saison de La Casa de Papel promet d’être un tour de montagnes russes palpitant pour ses millions de fans à travers le monde. À la fin du quatrième volet, la bande de braqueurs à la combinaison rouge a perdu l’un de ses membres les plus appréciés, Le Professeur (Álvaro Morte) est tombé dans le piège de l’inspectrice Sierra (Najwa Nimri) et les protagonistes se sont retrouvés piégés dans la Banque d’Espagne alors que l’armée elle-même les attend à l’extérieur du bâtiment. La dernière ligne droite de la fiction à succès développée par Alex Pina et Esther Martínez Lobato promet de grands moments d’action, certes, mais même dans un scénario de guerre réelle, les protagonistes de la série ont abordé la dernière ligne droite de l’histoire avec beaucoup d’émotion.

C’est ce qu’affirme l’une de ses actrices les plus chevronnées, Úrsula Corberó, qui incarne la charismatique Tokyo depuis le premier épisode de la série. Selon l’actrice, qui présente cette semaine en avant-première le film Snake Eyes, elle n’a pas pu s’empêcher de pleurer pendant le tournage de chacune de ses scènes dans la saison 5. Elle l’a déclaré dans une interview accordée à Harpers Bazaar à l’occasion de la première du film, qui marque ses débuts à Hollywood.

Je me souviens que je ne pouvais pas m’empêcher de pleurer pendant que je tournais chaque scène. J’avais une douleur à l’estomac. Parce que des choses folles me sont arrivées avec cette série. Ma vie a changé et je suis reconnaissant et fier. Tokyo va me manquer, énormément. Mais en même temps, je pense qu’elle fera partie de moi pour toujours.

La première bande-annonce officielle de la première partie de la cinquième saison de La Casa de Papel a été publiée par Netflix très récemment et elle a confirmé ce que nous savions déjà. Que le gang va vivre son pire moment quand nous reprendrons l’action à la Banque d’Espagne. Le quatrième volet a laissé l’histoire à son apogée et ce qui était jusqu’ici l’histoire d’un casse d’élite, se sera transformé en une véritable guerre qui, comme toutes les guerres, promet de ne rien laisser de bon derrière elle.

La casa de papel : Partie 5 - Volume 1 | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

Dans cette dernière ligne droite, Tokyo dirigera le groupe afin de s’échapper de la situation, car le Professeur a été capturé et, pour la première fois, n’a pas de plan directeur. Elle sera aidée par Raquel/Lisboa (Itziar Nuño), mais ce qui est clair, c’est que l’or importe peu, puisque ce qui est en jeu, c’est sa propre vie.

La bataille finale sanglante entre le gang et l’armée espagnole sera diffusée en deux parties. Les 10 épisodes qui composent la saison finale de La Casa de Papel ont été divisés en deux volumes et la première du premier d’entre eux est très proche : le 3 septembre 2021 sur Netflix. Trois mois plus tard, le 3 décembre 2021, sortiront les cinq épisodes restants et le dénouement final de la série.

D’autre part, dans quelques jours, le film qui a signifié le saut vers le cinéma hollywoodien pour l’actrice, le coup de pouce définitif vers la gloire mondiale qu’elle a déjà goûtée lorsque La Casa de Papel est devenue une véritable bombe mondiale à son arrivée sur Netflix, arrivera dans les salles de cinéma. Dans Snake Eyes, Ursula Corberó incarne La Barone, un méchant et brillant stratège qui appartient aux échelons supérieurs de Cobra, une organisation criminelle internationale qui cherche à dominer le monde.

Le film d’action, réalisé par Robert Schwentke et mettant en vedette Henry Golding et Andrew Koji, sort dans les cinémas français le mercredi 18 août.