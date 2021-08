This Is Us saison 6 : Kevin restera-t-il seul dans les derniers épisodes de la série ?

La saison finale de This Is Us sera probablement diffusée au début de l’année prochaine. Et bien qu’on en soit encore loin, le créateur de la série familiale a donné un aperçu de ce à quoi on peut s’attendre, avec des spoilers pour les saisons 5 et 6 !

La cinquième saison de This Is Us s’est achevé fin mai sur Canal+, laissant les fans très inquiets quant au sort de certains, voire de tous, leurs personnages préférés. La famille Pearson, semble-t-il, n’aura pas la vie facile lorsque le drame sortira sur les écrans des téléspectateurs, probablement début 2022.

Les fans s’inquiètent du sort de Kevin dans le final de la saison de This Is Us

Rappelons que le final de la saison 5 de This Is Us offrait un aperçu de l’avenir de Kate. La fille de Rebecca et Jack va finalement divorcer de Toby. Cela a été montré par un flashforward dans lequel on voit Kate se préparer à son nouveau mariage avec Phillip, un collègue de travail.

Pendant que les fans s’inquiètent, la saison 6 sera consacrée à la résolution de ce problème. Et pour chauffer encore plus les choses, lors du premier aperçu du prochain volet, le créateur de This Is Us a lancé le titre du premier épisode de la dernière saison du drame familial Pearson comme une devinette.

Dans un message posté via son compte twitter officiel, Dan Fogelman a indiqué que le titre s’appelle “Episode 601 :” The # $% ^ @ $% # $% # *, “. Bien qu’il ait dit que c’était le bon nombre de lettres, il a laissé aux fans le soin de le déchiffrer.

Studio informed me that there's confusion and asked if I wanted to clarify that this is not the title of our first episode. Nope. I just didn't want to spoil anything and I'm old and bad at internet. It's the right amount of letters though, so do your thing. #ThisIsUs https://t.co/BKPgJ0rhOF — Dan Fogelman (@Dan_Fogelman) August 7, 2021

Ce n’est certainement pas une tâche facile, tout comme ce ne sera pas le cas dans la saison 6 de This Is Us pour Kevin Pearson, que l’on a vu dans l’épisode 14 de la saison dernière reprendre contact avec Zoe, l’un de ses anciens amours, juste avant son mariage avec Madison. Cependant, il a souligné à son ex qu’il était très déterminé à aller de l’avant avec celle qui allait devenir sa femme.

La réponse à la question de savoir avec qui Kevin va finir dans This Is Us sera donnée dans la saison 6 du drame familial

Mais, c’est dans l’épisode 15 de la saison 5 qu’il a reçu un appel de son ex-femme Sophie. Encore un autre dans le passé de Kevin. Et ce qui se profile à l’horizon pour le personnage à l’arrivée du sixième et dernier épisode de This Is Us n’est pas du tout brillant sur le plan sentimental. Une possible rupture avec Madison est ce qui pourrait être à l’horizon. En fait, lors d’une interview après la fin du dernier épisode, Justin Hartley a confirmé que dans les prochains épisodes, Kevin aura beaucoup de retrouvailles. Sera-ce avec son passé ? Se remettra-t-il en couple avec Sophie ?

Dan Fogelman a également parlé de Kevin et de ce qui pourrait être en magasin pour la saison 6 du drame familial This Is Us. Les fans s’inquiètent que le personnage de Justin Hartley se retrouve complètement seul à cause de son imbroglio romantique, mais la série ne garantit pas qu’il trouvera nécessairement l’amour. Ce que Fogelman a dit selon People :