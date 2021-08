Britney Spears enfin libre ? Son père renonce finalement à gérer sa tutelle

Le monde entier a été captivé par la lutte pour libérer Britney d’une tutelle abusive dans laquelle elle était considérée comme assez bien pour travailler, mais pas assez bien pour s’occuper d’elle-même ou même dépenser son propre argent. Mais le 12 août, le vent a tourné lorsque son père, Jamie Spears, a annoncé qu’il renonçait à son statut de tuteur.

Pour ceux d’entre nous qui ont suivi cette saga juridique complexe, nous nous posons des questions sur ce que cela signifie pour l’avenir de Britney. Britney Spears est-elle enfin libre ? Que réserve l’avenir à Britney ? Et surtout, cela signifie-t-il qu’elle n’aura plus de tuteur, ou qu’elle en aura un nouveau ?

Britney Spears est-elle libre ? Son père s’est retiré, mais la mise sous tutelle est maintenue.

Les fans et les défenseurs de Britney se réjouissent du fait que Jamie Spears ait annoncé qu’il se retirait de son rôle de tuteur de Britney Spears. Le tribunal a expliqué que “même si M. Spears est la cible incessante d’attaques injustifiées, il ne pense pas qu’une bataille publique avec sa fille au sujet de son maintien en tant que tuteur serait dans son intérêt”.

C’est un virage complet par rapport à l’époque où il affirmait qu’il ne se retirerait jamais.

Son dossier judiciaire, préparé avec son avocat, insiste : “Il n’y a, en fait, aucune raison réelle de suspendre ou de retirer M. Spears en tant que conservateur de la succession. … Et il est très discutable qu’un changement de conservateur en ce moment soit dans le meilleur intérêt de Mme Spears.” Même si Jamie se retire, il semble toujours se sentir qualifié pour juger de la santé de Britney.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une bonne décision pour le mouvement #FreeBritney. Bien que cela ne signifie pas encore que Britney est totalement libre, les avocats de Britney se réjouissent. En fait, la première étape de la libération totale de Britney consiste à la libérer de la tutelle de Jamie.

Le nouvel avocat de Britney, Mathew Rosengart, a déclaré dans un communiqué obtenu par Variety : “Il s’agit d’une victoire majeure pour Britney Spears et d’un nouveau pas vers la justice.”

“Nous sommes heureux que M. Spears et son avocat aient aujourd’hui concédé, dans un dépôt, qu’il devait être destitué”, poursuit la déclaration de Rosengart. “Nous sommes déçus, cependant, par leurs attaques honteuses et répréhensibles continues contre Mme Spears et d’autres personnes … Plutôt que de faire de fausses accusations et de prendre des coups bas à sa propre fille, M. Spears devrait rester silencieux et se retirer immédiatement.”

Britney va avoir un nouveau tuteur

Dans son dépôt au tribunal, Jamie Spears affirme qu’il a des choses à régler avant de se retirer. Pendant ce temps, il s’efforcera de trouver le nouveau tuteur de Britney. Comme il l’a déclaré dans son dossier judiciaire, “M. Spears a l’intention de travailler avec le tribunal et le nouvel avocat de sa fille pour préparer une transition ordonnée vers un nouveau tuteur”.

En outre, Jamie Spears n’a pas donné de date quant à l’entrée en vigueur de sa démission. Pour l’instant, Britney n’est donc pas totalement libre, mais elle est sur la bonne voie ! C’était sans aucun doute la première étape, et son équipe va maintenant se battre pour libérer Britney de toute tutelle. En outre, Britney souhaite que la justice enquête sur son père pour abus de tutelle.