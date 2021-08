What If…? : à partir de quel âge un enfant peut-il regarder l’anime ?

Vous vous demandez si What If…? est adapté aux enfants ? La série animée Marvel sur Disney+ est classée TV-14 pour l’action et le langage aux Etats-Unis. Bien qu’il s’agisse d’un dessin animé, certains enfants peuvent ne pas comprendre les retournements de situation et les événements alternatifs qui se produisent avec leurs super-héros préférés lorsque leurs histoires ne sont pas les mêmes que dans le MCU. Voici ce que les parents doivent savoir au sujet de What If…?

What If…? est-il adapté aux enfants ?

La série What If… ? de Marvel bouleverse les histoires et les personnages traditionnels de l’univers cinématographique Marvel que nous avons appris à aimer, en réimaginant des événements célèbres du cinéma de manière inattendue et surprenante. Et si c’était Peggy Carter qui avait pris le sérum et non Steve Rogers ? Et si T’Challa était Star-Lord ? Et si certaines décisions influençaient le multivers ?

En regardant les films Marvel dans l’ordre, on a généralement ce genre de pensées. Et si ceci était arrivé ? Et si ce personnage avait décidé de ne pas se sacrifier ?

Pourquoi What If…? est conseillé à partir de 12 ans ?

What If…? est déconseillé aux moins de 12 ans en raison des séquences d’action, de la violence et du langage. Il y a beaucoup de violence dans What If… ? pour une série animée.

Dans le premier épisode, lorsque Peggy Carter devient un super-soldat, elle est droguée et fait beaucoup de combats, de coups de poing, de coups de pied, etc. Il y a beaucoup de scènes avec des mitrailleuses et des armes.

What If…? est-il adapté pour les enfants de moins de 12 ans ?

Du point de vue des enfants, What If… ? est plus approprié que la plupart des autres films Marvel. Comme il s’agit d’un dessin animé, la violence n’est pas aussi évidente, bien qu’elle soit abondante. Bien qu’il ne devrait pas y avoir de langage dans cette série, il est minime comparé à celui des films.

Pour les plus jeunes, il peut être déroutant de voir leurs personnages préférés dans des rôles différents qui ne correspondent pas à leur personnalité. Le multivers a des possibilités infinies. Vous en avez un petit aperçu dans Loki.

Mention spéciale pour Marvel qui explore de nouveaux royaumes et l’expansion de l’univers. C’est amusant de voir des personnages qui avaient disparu revenir, certains similaires, d’autres non. Et bien sûr, entendre la voix de Chadwick Boseman est à la fois un plaisir et un crève-cœur.

Bien que la série soit définitivement excentrique et amusante, on n’est pas encore complètement convaincu. Il est difficile de voir les personnages qu’on aime et auxquels on est attaché d’une manière différente. Les voix qui ne sont pas celles des acteurs originaux peuvent être déroutantes, mais c’est une question de préférence personnelle.

On espère que Marvel sorte un peu plus des sentiers battus et devienne encore plus fou, mais il y a encore beaucoup de What If… ? à voir.

Pour rappel What If…? est diffusé sur Disney+ à partir de ce 11 août, avec un nouvel épisode chaque mercredi.