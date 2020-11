Une version bêta de l’interface utilisateur 3.0 est maintenant déployée sur Samsung Galaxy Note 10 Plus (sur un marché)

Mise à jour: 11 novembre 2020 (7 h 10 HE): Samsung lance la mise à jour bêta de One UI 3.0 vers le Galaxy Note 10 Plus 5G, SamMobile rapports. Mais avant que vous n’espériez, il convient de noter que cette mise à jour semble être limitée à la Corée pour le moment.

La mise à jour, contenant le numéro de version N976NKSU1ZTK6, contient également le correctif de sécurité de novembre 2020. Il semble peser environ 2060 Mo selon une capture d’écran obtenue par le point de vente.

La nouvelle de la mise à jour intervient également quelques heures après que Samsung a confirmé sur son forum coréen que la version bêta de One UI 3.0 arriverait dans les séries Note 10, S10, Galaxy Z Fold 2 et Galaxy Z Flip 5G. Il va donc de soi que le reste de ces téléphones ne peut pas être loin derrière le Note 10 Plus 5G.

Article original: Bienvenue dans le hub de mise à jour Samsung Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10 Plus. Vous trouverez ici tout ce que vous devez savoir sur les dernières mises à jour des Galaxy Note 10 et Note 10 Plus. Cela inclut leurs versions actuelles et la date à laquelle les futures mises à jour sont susceptibles d’arriver. Gardez à l’esprit que le Galaxy Note 10 et le Galaxy Note 10 Plus reçoivent généralement leurs mises à jour en même temps.

Samsung Galaxy Note 10 Plus Le S Pen est plus puissant que l’épée Le S Pen rend le Samsung Galaxy Note 10 Plus meilleur que la grande majorité de ses concurrents. Il offre plus de fonctionnalités professionnelles que vous ne pouvez en tirer un bâton et contient toutes les spécifications de haut niveau que vous attendez d’une note.

Mise à jour Samsung Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10 Plus

Version stable actuelle: Android 10

Android 10 Quand le Galaxy Note 10 et le Galaxy Note 10 Plus recevront-ils Android 11? Décembre 2020 (estimé)

La gamme Galaxy Note 10 a été lancée en août 2019 avec la dernière version d’Android, Android 9 Pie. Comme la plupart des produits phares d’Android, ceux-ci devraient recevoir au moins deux mises à jour majeures au cours de leur vie.

La première mise à jour majeure confirmée est Android 10, qui a été lancé publiquement vers le début du mois de septembre. Peu de temps après, Samsung a lancé un programme bêta pour ses produits phares, y compris la gamme Note 10. Ce programme bêta a duré quelques mois avant que Samsung ne commence à déployer Android 10 sous une forme stable.

À ce stade, presque tous les appareils de la famille Samsung Galaxy Note 10, y compris le modèle Star Wars et la version Sprint, devraient avoir la mise à jour Android 10. Tous les retardataires devraient l’obtenir d’ici la fin du mois de janvier 2020. Cette mise à jour comprendra One UI 2.0, basé sur Android 10.

Samsung a également battu Google avec le correctif de sécurité de janvier 2020, le déployant sur la Note 10 avant que Google ne le déploie sur le Pixel 4. Le jeu de mise à jour de Samsung a été sur le point ces derniers temps, et le Note 10 est son sixième appareil à obtenir le dernier correctif de sécurité.

Selon quelques publications de Reddit, les appareils canadiens Galaxy Note 10 ont commencé à recevoir la dernière mise à jour One UI 2.0 sous Android 10 le 6 janvier. Les appareils des opérateurs Telus, Bell, Rogers et Sasktel ont reçu la mise à jour en premier, et d’autres appareils de l’opérateur ont suivi sous peu. .

Deux jours plus tard, un pourboire à Police Android Faites savoir au monde que Samsung a commencé à publier la dernière mise à jour stable d’Android 10 pour débloquer les appareils Galaxy Note 10 Plus 5G au Royaume-Uni. Le même jour, nous avons également assisté à la mise à jour des variantes indonésiennes de la série Note 10 grâce à un article sur Reddit.

La mise à jour de sécurité de mars 2020 a été officiellement déployée sur les appareils Galaxy Note 10 et Note 10 Plus au cours de la première semaine de mars. Il a atterri sur des appareils aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Espagne et en Hongrie. La mise à jour n’a rien introduit de particulièrement excitant, mais une sécurité améliorée est toujours la bienvenue.

Le 21 avril, Samsung a rendu les fonctionnalités de l’appareil photo Galaxy S20 disponibles sur les appareils Canadian Note 10. Les fonctionnalités incluses: mode prise unique, hyperlapse nocturne, filtres personnalisés, mode vidéo professionnel, etc. La mise à jour a également introduit de nouvelles fonctionnalités de partage rapide et de partage de musique sur les téléphones. Le partage rapide permet aux utilisateurs de Galaxy Note 10 de partager facilement des photos, des vidéos et d’autres fichiers volumineux avec des contacts à proximité, tandis que le partage de musique permet aux autres de lire leur musique sur des appareils Bluetooth connectés à votre Galaxy Note 10. Vous pouvez en savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo ici .

Le 5 juin, les téléphones Samsung Galaxy Note 10 ont commencé à recevoir les correctifs de sécurité de juin 2020 (via SamMobile). Le déploiement du correctif a commencé quelques jours auparavant avec des appareils basés sur Qualcomm ici aux États-Unis, mais il a ensuite commencé à être déployé dans le monde entier, y compris sur les modèles basés sur Exynos. Cette nouvelle mise à jour ne contenait pas seulement le correctif de sécurité de juin 2020, mais aussi une nouvelle fonctionnalité: une bascule rapide «Appel et SMS sur d’autres appareils». Associée à un autre appareil Samsung (comme une tablette), cette fonctionnalité vous permettra de prendre facilement des appels / SMS sur l’appareil secondaire.

En juillet, Samsung a déployé la mise à jour de sécurité de juillet 2020 pour les appareils Galaxy Note 10 et Note 10 Plus (comme indiqué par SamMobile). Les mises à niveau en direct pour les Galaxy Note 10 et Note 10 Plus présentaient respectivement les numéros de version N970FXXS5CTFA et N975FXXS5CTFA. Ces mises à jour n’ont amélioré la sécurité des appareils que jusqu’au 1er juillet et elles ne sont accompagnées d’aucune autre fonctionnalité.

Samsung a déployé la mise à jour One UI 2.5 dans la famille Note 10 (y compris les modèles Lite et 5G) en septembre 2020, SamMobile signalé. Cette version du skin Android personnalisé de Samsung a apporté une multitude de nouvelles fonctionnalités, notamment la prise en charge de Wireless DeX, de nouvelles fonctionnalités de caméra vidéo Pro, des options supplémentaires dans le clavier Samsung, et bien plus encore. Vous pouvez consulter la liste complète de toutes les principales fonctionnalités de One UI 2.5 ici.

Disponibilité des mises à jour Samsung Galaxy Note 10 / Note 10 Plus Android 10 Android 11 ATT actif TBA Sprint actif TBA T Mobile actif TBA Verizon actif TBA Édition Star Wars actif TBA États-Unis débloqué actif TBA International débloqué actif TBA

Faites-nous savoir quelle mise à jour Galaxy Note 10 vous bascule dans les commentaires. N’hésitez pas non plus à nous donner un pourboire si vous avez repéré une mise à jour récente que nous avons manquée!

Vous recherchez une autre mise à jour de l’appareil? Découvrez nos trackers de mise à jour Android 9 Pie et Android 10.