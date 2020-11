Les joueurs de Destiny 2 atteignent la casquette souple de Beyond Light en une heure

S’il y a une chose pour laquelle vous pouvez compter sur les joueurs de Destiny 2, c’est de trouver des moyens de contourner le grind du jeu spatial. L’un des exemples les plus célèbres du jeu était une grotte dans laquelle les joueurs s’alignaient devant et tiraient aussi longtemps qu’ils pouvaient la rassembler. Pourquoi? Parce que les ennemis qui y apparaissaient continuellement laissaient tomber leur équipement, et c’était le moyen le plus rapide de l’obtenir. Il y a même un sanctuaire dans la grotte du butin si vous vous dirigez vers le cosmodrome et visitez la grotte de Skywatch.

Maintenant que Beyond Light est sorti, les joueurs de Destiny 2 ont une fois de plus trouvé un moyen de minimiser le grind. La campagne du jeu peut s’avérer difficile en raison du niveau de lumière requis pour terminer chaque mission. J’ai trouvé que c’était une belle pause pour parcourir rapidement chaque quête sans prêter beaucoup d’attention, mais j’ai eu besoin de rédiger dans quelques bourgeons quand il s’agissait des dernières étapes de la campagne.

Les joueurs ont vite découvert, cependant, que vous pouvez obtenir un équipement qui chute de dix points au-dessus de votre niveau actuel si vous vous dirigez vers l’EDZ et terminez le secteur perdu de Widow’s Walk. Promenez-vous, effacez quelques publicités, battez le mini-boss et il vous laissera quelque chose à chaque fois. Il y a aussi une chance que ses serviteurs lâchent quelque chose aussi, mais c’est un extra.

C’est aussi un rinçage et une répétition faciles. Une fois que vous avez quitté la zone du secteur perdu, vous recevrez une notification en bas à gauche de l’écran indiquant que vous vous trouvez dans un nouvel emplacement – une fois que vous avez obtenu cela, faites simplement demi-tour et revenez.

Il est à noter, cependant, que cette mouture ne vous mènera qu’à la nouvelle limite souple du jeu, qui est de 1200. Pour monter de niveau plus loin, vous devrez faire des quêtes avec des récompenses de haut niveau ou à plusieurs niveaux. Pourtant, cette méthode d’élevage des niveaux de lumière vous permet d’atteindre le plafond souple en 30 minutes à une heure. Ce n’est peut-être pas amusant, mais c’est impitoyablement efficace.

Vous pouvez consulter une vidéo ci-dessous pour une représentation plus visuelle:

Si vous êtes curieux de savoir quoi d’autre vous pouvez rechercher en Europe, nous avons mis au point un guide sur Destiny 2 Beyond Light Exotics. Nous avons également un guide des classes Destiny 2 au cas où vous vous demanderiez quelle classe jouer en ce moment.

Partager : Tweet