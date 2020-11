Blood Bowl 3 – Détails du nouveau jeu

Le développeur Cyanide a également plus de détails Bol de sang 3 a révélé, la nouvelle implémentation du jeu de société à succès par Games Workshop.

Le chef de projet Gautier Brésard et le game designer Basile Bastian ont d’abord discuté des douze équipes disponibles au début du jeu. Les joueurs peuvent compter sur des équipes indispensables telles que les humains, les orcs, les elfes noirs, l’Union elfique, les Skavens, les nains, Nurgle et Chaos Chosen dès le début.

Mais il y a quatre autres équipes, dont deux de la nouvelle édition du jeu de société: les Black Orks et la noblesse impériale. Ces derniers peuvent utiliser des compétences spéciales pour restreindre le mouvement de leurs adversaires. Les deux équipes restantes ne sont autres que l’Ancien Monde Alliance, qui comprend des nains et des humains, ainsi que les Chaos Renegades, composés de joueurs qui jouent si sournois et signifient qu’aucune autre équipe n’en voudrait. Chaque équipe a ses propres stratégies basées sur la passe, l’esquive ou l’abattage des adversaires.

Bol de sang 3 utilise l’Unreal Engine et sera l’implémentation la plus complète et détaillée du jeu de société à ce jour. Par exemple, il introduit des cartes spéciales qui peuvent être utilisées pour donner des compétences temporaires aux unités ou éliminer un membre de l’équipe adverse avant le début du match. Le cyanure a obtenu le monde de Bol de sang 3 De plus, avec un mode campagne et différents personnages dotés de leur propre touche – tels que des sponsors et des stars charismatiques qui défient les joueurs.

Enfin, les développeurs ont donné quelques détails sur les options de personnalisation. C’est là que le nouveau titre fait des gains significatifs par rapport à ses prédécesseurs: les couleurs, les motifs, les logos, les armures, les stades et bien d’autres éléments peuvent être modifiés. Après son début, il Bol de sang 3 recevez également du contenu supplémentaire, des concours, des ajustements et le soutien de la communauté.

Bol de sang 3 est un jeu basé sur la stratégie, l’audace et la volonté de prendre des risques – tout dépend de la façon dont les dés sont lancés dans un monde fou. Pour la nouvelle partie, les développeurs ont essayé de rendre le jeu plus accessible aux débutants. À cette fin, le fonctionnement a été révisé et un retour d’information convivial et des minuteries flexibles ont été intégrés.

Sera plus drôle, plus sanglant et plus spectaculaire que jamais Bol de sang 3 frapper les fans de l’univers et les joueurs compétitifs. Lorsque le jeu sera lancé, il proposera douze courses, chacune avec sa propre arène et sa propre équipe de pom-pom girls, des campagnes, des modes multijoueurs et des options de personnalisation. Après la sortie, il y aura des mises à jour régulières du contenu.