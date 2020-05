Une rumeur de spoiler « mortel » sur la WWE Money in the Bank

By





Avec cette année Argent à la banque match qui se déroule au siège social de la WWE à Stamford, Connecticut, avec les mallettes suspendues au-dessus des échelles sur le toit du bâtiment, beaucoup de gens se demandent si quelqu’un est jeté du toit. Les matchs masculins et féminins se déroulent en même temps, ce qui signifie qu’il y a deux fois plus de chances que quelqu’un soit jeté du haut des Titan Towers. Eh bien, si vous êtes intéressé par les spoilers: oui, quelqu’un sera définitivement jeté du toit.

Dans le dernier numéro du Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer écrit: « Les promos qui construisent le match ont été construites autour de taquiner quelqu’un jeté du toit à Titan Towers. Il y a eu des descriptions de personnes qui étaient au courant de l’enregistrement de Vince McMahon montrant à quiconque était censé descendre du haut qu’ils l’avaient installé en toute sécurité et il l’a démontré. «

On dirait que quelqu’un est éjecté du toit, mais l’endroit est apparemment sûr, un fait dont nous pouvons être assurés puisque le match a déjà été enregistré et, à notre connaissance, aucune superstar de la WWE n’est tombée à sa mort, depuis cela aurait vraisemblablement fait la une des journaux. Cependant, avec la finale de Côté obscur de l’anneau mettant en vedette l’histoire de Owen Hart’s la mort étant diffusée une semaine après mardi, il semble que le moment soit mal choisi pour que la WWE fasse un endroit où quelqu’un tombe du haut d’un bâtiment. Cela dit, nous devons supposer que l’endroit n’impliquera pas que le lutteur tombe réellement. Peut-être qu’ils seront lancés, mais s’accrocheront au rebord et se redresseront, une version à enjeux élevés de dépouiller le chat.

https://www.youtube.com/watch?v=uFNCh7ycGFwVideo ne peut pas être chargé car JavaScript est désactivé: 25 incroyables Money in the Bank Ladder Match faits: WWE List This! (https://www.youtube.com/watch?v=uFNCh7ycGFw)

Argent à la banque sera diffusée dimanche sur le réseau WWE. Bleeding Cool vous apportera une couverture en direct de l’événement, donc si quelqu’un s’effondre à sa mort, nous veillerons à ce que vous le sachiez immédiatement.

