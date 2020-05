Le jour où «Iron Mike» Tyson voulait battre la légende de la NBA Michael Jordan

Mike Tyson a déjà menacé de frapper la légende de la NBA Michael Jordan sur l’ex-femme de la légende de la boxe, selon son ancien manager.

Alors que l’homme de 53 ans s’entraîne actuellement pour un retour sur le ring pour des combats d’exhibition, il a été révélé qu’il était presque allé de pair avec la légendaire icône du basket-ball.

La Jordanie n’a jamais parlé de l’affrontement. (AAP)

Rory Holloway était le co-manager de Tyson en 1988 lorsque les deux hommes, il a assisté à un anniversaire pour la star de Chicago Nears NFL Richard Dent.

La fête avait de nombreux visages célèbres, y compris le promoteur de boxe Jordan Don King et le légendaire entraîneur des Bears de 1985 Mike Ditka.

Tyson était invaincu à l’époque et était le champion unifié et s’amusait. Mais tout d’un coup, vous pouvez couper la tension avec un couteau.

Tyson avec le promoteur Don King en 1988. (Getty)

L’histoire de Jordan avec Robin Givens, l’ex-femme de Tyson avec qui la légende de la NBA était déjà sortie, a remué quelque chose dans le poids lourd.

Holloway a écrit dans son livre, Taming the Beast: The Untold Story of Team Tyson ‘:

« Mike Tyson est assis là avec sa boisson de choix, un Long Island Tea, et quand il boit ses vrais sentiments ressortent.

« Je dis au serveur d’arroser ses boissons parce que je vois où cela va.

Givens avait une relation avec la Jordanie dans le passé. (Getty)

« Mike regarde Michael Jordan de l’autre côté de la table. Il dit: » Hé mec, tu penses que je suis stupide? Je te connais f ***** avec mon b ****. «

« Jordan a l’air d’avoir vu un fantôme. ‘Je sais que tu as foiré avec elle’, dit Mike. ‘Tu peux me le dire.’

« Jordan, il est évident qu’il veut juste se lever et courir. Il ne veut rien de tout cela. Mike se tourne vers Ditka. ‘Mec, tu penses que quelqu’un a peur de toi, tout ce connard raciste dont tu as parlé?’

« Il dit à Dent, ‘Vous avez tous peur de ce foutu homme blanc, Richard? Il n’est personne. Tu vas le laisser parler comme ça?’

Tyson avec son ex-femme Robin Givens aux Grammy Awards 1988. (Getty)

«C’était un cirque, pour de vrai, cette nuit-là. Don King essayant de changer de sujet. Moi et John essayant de maintenir Mike enfoncé.

« Mike dit à tout le monde qu’il va casser le cul de Jordan. Jordan est habillé comme toujours et il ne peut pas sortir assez vite. »

Des rapports différents de la nuit ont été lancés, mais Jordan aurait refusé de commenter sa rencontre avec le champion de boxe.