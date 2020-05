DEATH METAL # 1 Premier aperçu de neuf pages

Avec Death Metal, le rappel à Dark Nights: Métal, désormais défini pour une nouvelle date de sortie le 16 juin, DC a publié un premier aperçu de neuf pages sur ce premier numéro.

Revenez plus tard ce mois-ci pour des conversations approfondies avec Scott Snyder et Greg Capullo sur leur «dernière tournée».

DARK NIGHTS: DEATH METAL # 1

écrit par SCOTT SNYDER

art de GREG CAPULLO et JONATHAN GLAPION

couverture en papier cartonné par GREG CAPULLO et JONATHAN GLAPION

Préparez-vous pour le rappel bouleversant! L’équipe légendaire derrière Dark Nights: Metal et Batman: Last Knight on Earth occupe le devant de la scène et se réunit pour une dernière tournée.

Lorsque la Terre est enveloppée par le Multivers sombre, la Ligue de justice est à la merci de Batman Who Laughs. L’humanité lutte pour survivre dans un paysage infernal tordu au-delà de la reconnaissance, tandis que Batman, Wonder Woman et Superman ont tous été séparés et se battent pour survivre. Libérez la bête et laissez la tête frapper!

EN VENTE 06.16.20 | HOUSSE DE STOCK DE CARTE

4,99 $ US | 1 SUR 6 | 32 PAGES

FC | DC

Ce numéro sera livré avec cinq couvertures. Veuillez consulter le formulaire de commande pour plus de détails.