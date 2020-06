Une plongée profonde dans la création de Disney Magic / Film

Chaque fois qu’un nouveau film sort, il y a des featurettes qui nous montrent des images génériques du casting et de l’équipe en production, que ce soit sur place ou quelque part sur le backlot du studio. Il y a des interviews fournissant des informations vagues sur l’histoire et les personnages ainsi que quelques aperçus du film que nous n’avons pas encore vu. Même les fonctionnalités spéciales traditionnelles incluses dans les versions vidéo à domicile des films ne creusent pas souvent beaucoup plus profondément que cela. Mais Dans l’inconnu: Making Frozen 2, une nouvelle série documentaire disponible exclusivement sur Disney + à partir de 26 juin, offre un regard sans précédent sur le processus de création d’une production Walt Disney Animation, montrant les défis de faire un film qui est anticipé par des millions de fans à travers le monde, y compris les moments où la production ne se déroule pas toujours aussi bien.

Disney + propose une chronique hebdomadaire de la réalisation du live-action Guerres des étoiles séries Le Mandalorien avec une série documentaire où chaque épisode portait sur un aspect différent de la production. Et maintenant il y a Dans l’inconnu: Making Frozen 2, une série documentaire en six parties du réalisateur Megan Harding qui se déroule dans les coulisses de la suite animée de haut niveau de Disney alors que l’équipe prépare la première du film avec seulement 11 mois dans le calendrier de production. Il reste beaucoup de travail à faire sur le film, et seulement environ 20% du film est terminé.

La série en profondeur suit l’évolution du film alors qu’il continue de se rassembler lentement, de l’écriture et de l’enregistrement des chansons d’auteurs-compositeurs mariés Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez, au déroulement des scènes individuelles des animateurs supervisées par des réalisateurs Jennifer Lee (qui est également le chef de la création de Walt Disney Animation) et Chris Buck. La série se concentre sur des séquences de crack qui ne fonctionnent tout simplement pas, sans parler de la projection du film pour la confiance du cerveau des cinéastes d’animation de Disney encore et encore. Il y a même du temps consacré à certaines épreuves et tribulations personnelles qui se sont déroulées au cours de l’année qui a conduit à la première du film.

Le processus de réalisation d’un film Disney n’est pas trop éloigné de celui de Pixar Animation. Il faut de trois à quatre ans pour réaliser un long métrage d’animation, et il change toujours en cours de route. C’est en grande partie grâce au film projeté de temps en temps pour les autres cinéastes de Disney, un rassemblement de certains des esprits les plus brillants de la narration animée. Les réalisateurs et scénaristes de films tels que Moana, Wreck-It Ralph, Zootopie, La petite Sirène, le prochain Raya et le dernier dragon, et plus viennent tous à Disney pour regarder une version approximative et inachevée du film composée de story-boards, d’animation, de chansons, de dialogues et de tout ce qui est disponible sous sa forme actuelle. Après chaque projection, cette confiance du cerveau donne des commentaires bruts et honnêtes sur le film, indiquant aux cinéastes leurs visages ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui prête à confusion, ce qui doit être amélioré, etc. Rien n’est interdit. Ensuite, Lee et Buck prennent des notes et reviennent et apportent des améliorations au film jusqu’à la prochaine projection. Laver rinser. Répéter.

Mais c’est juste l’explication au niveau de la surface de la façon dont Congelé 2 marche vers le grand écran. Là où cette nouvelle série documentaire dépasse les autres aperçus précédents dans les coulisses des films à succès, c’est le temps passé avec les cinéastes qui prennent des décisions clés dans l’évolution de l’histoire. La série propose plusieurs récits en cours (au moins dans les trois premiers épisodes qui nous ont été fournis à l’avance) qui révèlent la nature collaborative du cinéma d’animation, chaque personne jouant un rôle clé dans la façon dont un film comme Congelé 2 vient ensemble.

Un fil suit l’animateur Malerie Walters alors qu’elle travaille sur plusieurs plans pour le film, chacun nécessitant leurs propres touches spéciales tandis que Lee et Buck la guident en leur donnant ce dont ils ont besoin pour le film. Elle commence par un plan pendant le grand numéro musical d’Elsa « Into the Unknown » et passe à un autre de la grande ballade rock inspirée des années 80 de Kristoff « Lost in the Woods ». Les caméras suivent Walters alors qu’elle est assise à son poste d’animation et modifie lentement les plans qui lui sont assignés, ainsi que les conseils des superviseurs d’animation. Vous regarderez alors qu’elle prête attention à chaque détail méticuleux à l’écran pour ce qui ne représentera que quelques minutes de séquences. Elle change les pas d’Elsa pour qu’ils ne semblent pas si maladroits, et devient un peu gênée quand elle montre comment elle utilise plusieurs enregistrements amateurs d’elle-même pour aider à bloquer une partie d’une séquence musicale impliquant plusieurs rennes chanteurs. Il donne une toute nouvelle appréciation pour un seul moment d’animation, et même Idina Menzel regarde avec admiration ce sur quoi Walters travaille dans un moment charmant et sincère.

Pendant ce temps, le plus grand obstacle auquel Lee et Buck sont confrontés à travers les trois premiers épisodes de la série, autre que la fin du film entier, provient de la séquence impliquant la chanson « Show Yourself ». C’est l’une des parties les plus perplexes et difficiles de toute la production, principalement parce qu’ils n’ont pas encore compris qui ou quoi appelle Elsa, qui est au cœur de sa motivation dans cette suite. Il est plutôt surprenant qu’un tel moment intégral du film soit encore compris à ce stade de la production. Cette lutte révèle à quel point il peut être difficile de relier l’histoire au centre du film, qui est aidé par des artistes du storyboard et un éditeur d’histoire Marc E. Smith. Le documentaire ne craint pas la frustration qui vient de donner forme à cette séquence particulière, soulignant à quel point le processus de réalisation d’un film d’animation peut être minutieux, en particulier à cette échelle.

Mais malgré toutes les difficultés liées à la réalisation d’un film Disney, il y a infiniment plus de triomphes. C’est vraiment génial de voir Jennifer Lee et Chris Buck s’illuminer en voyant la séquence « Into the Unknown » animée pour la première fois avec un orchestre complet. Il a tellement de puissance avec tous ces instruments derrière lui, et le documentaire laisse la musique briller, jouant beaucoup plus fort sur les paroles que dans le film. Il y a aussi des moments touchants et d’une honnêteté écrasante, comme lorsque Kristen Bell réfléchit à la façon dont la séquence avec la chanson « The Next Right Thing » l’a aidée à gérer sa propre dépression et son anxiété, et c’est émouvant de la voir chanter à travers de vraies larmes et elle ceinture la ballade dans le studio.

Dans l’inconnu: Making Frozen 2 est un aperçu instructif et fascinant de la réalisation de l’un des plus grands films d’animation jamais réalisés. Certains peuvent ne pas être captivés en regardant des images de réunions entre les différents créateurs de Congelé 2 et voir comment la saucisse de bande dessinée est faite. Mais pour ceux qui ont plus qu’un intérêt passager pour le cinéma, en particulier l’animation, c’est une entreprise révélatrice et satisfaisante. De plus, il y a toujours le métrage habituel des lignes d’enregistrement des chansons et des chansons, mais juste avec plus de temps pour montrer combien de temps le processus peut prendre et comment les cinéastes travaillent avec eux pour obtenir le meilleur pour le film. Il a fait moi J’aimerais pouvoir revenir en arrière et apprendre toutes les astuces du métier pour travailler dans l’animation, donc je ne peux qu’imaginer comment cela inspirera la prochaine génération de geeks de l’animation.

