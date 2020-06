Marvel’s Iron Fist Saison 3 annulée! Pourquoi? Lisez plus pour savoir.

L’action et le mystère nous fascinent toujours dans une large mesure. La justice inébranlable portée par le protagoniste à sa condamnation incassable. Et surmonter les obstacles sur son chemin ajoute du frisson et de l’adrénaline au public et c’est ce qui rend si génial. Iron Fist est l’une des séries télévisées des célèbres bandes dessinées de super-héros « Marvel ». Que tous les fans de super-héros connaissent par cœur. Le frai a duré deux saisons au total et a connu un succès modéré en recevant 6,5 / 10 en IMDb. Malgré cela, les critiques n’ont pas aimé le spectacle et l’ont fortement critiqué. Mais selon l’analyse des données, il avait une forte audience. De nombreuses améliorations ont été apportées dans la saison 2, notamment des scènes de combat et un scénario. Néanmoins, Netflix a décidé d’annuler la saison 3 de « Iron Fist », Lisez la suite pour en savoir plus sur les détails.

Pourquoi la 3ème saison de Iron Fist a été annulée?

Netflix est assez connu pour annuler des émissions de télévision sans réelle présence ni chance de croissance. Iron Fist est venu avec d’autres séries télévisées de super-héros de l’univers Marvel comme Luke Cage, Jessica Jones et Daredevil. Ne pas rivaliser avec chacun de ces charmes de série est la raison pour laquelle les critiques ont claqué le poing de fer. Offrir un rythme plus lent dans le scénario avec un manque d’action et plus de discours d’entreprise. Perdant ainsi son identité de série de super-héros. Saison 2 improvisée pour compenser ces éléments. Mais n’a pas atteint ces sommets de Daredevil, Luke Cage et Jessica Jones. En d’autres termes, il y avait des scènes de combat trop dramatiques et pas assez.

Comment la saison 3 aurait pu sauver Iron Fist.

À mon avis, les deux premières saisons ont construit une base solide pour le motif de Danny et sa raison de se battre dans la série. Des personnages comme Collen Wing, Ward Mechaum et l’opposition Typhoid Mary et Davos. Avec leur forte présence dans la série, l’antagoniste aurait pu épanouir tout le potentiel et le charisme de la saison 3. Et compenser les dégâts causés par les saisons précédentes. La fin de la saison 2 avait la même atmosphère et le même charisme que le spectacle a promis aux fans avec un voyage passionnant. Et l’histoire qu’elle promettait par rapport aux bandes dessinées.

Le casting de la saison 3.

Il y a une chance très rare que la saison 3 soit diffusée dans le service de streaming Netflix. Mais s’il est renouvelé, nous pouvons nous attendre à ce que certains des anciens acteurs reviennent. Finn Jones comme Danny Rand & Iron Fist, Alice Eve comme Typhoid Mary Walker. Avec Jessica Henwick comme Colleen Wing, Jessica Stroup comme Joy Meachum. En plus de Tom Pelphrey et Sacha Dhawan.