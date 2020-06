Crash Bandicoot 4 It’s About Time: officiellement annoncé avec bande-annonce, gameplay et date

Comme confirmé le matin, Activision a profité de cet après-midi pour annoncer officiellement la plateforme « Crash Bandicoot 4: It’s About Time ».

« Crash Bandicoot 4: It’s About Time » est en développement pour Xbox One et PlayStation 4 et est développé par les développeurs de Toys for Bob, qui grâce au travail sur la « Crash Bandicoot N.Sane Trilogy » ont une expérience suffisante avec le marque populaire. L’annonce d’aujourd’hui était accompagnée d’une bande-annonce, que nous avons incluse ci-dessous pour la visualisation.

Un détour par 1998

«Crash se détend et explore son île à son époque en 1998 quand il rencontre un mystérieux masque caché dans une grotte, Lani-Loli. Le masque est l’un des masques Quantum et connaît apparemment Aku-Aku, l’ami du masque de Crash! Lorsque les masques quantiques reviennent et qu’un fossé quantique apparaît près de nos héros, ils décident de passer courageusement à d’autres temps et dimensions pour arrêter les responsables », indique l’annonce officielle.

Il reste à voir si d’autres plates-formes que Xbox One et PlayStation 4 pourraient être fournies avec « Crash Bandicoot 4: It’s About Time ». En Allemagne, la nouvelle aventure de Crash apparaîtra le 2 octobre 2020.

Quiconque achète « Crash Bandicoot 4: It’s About Time » dans la version téléchargée peut s’attendre à deux skins exclusifs, qui peuvent être vus dans la bande-annonce d’aujourd’hui.

Crash Bandicoot 4: il est temps.

