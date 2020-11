Une nouvelle expérience prouve que les téléphones Windows de Microsoft sont polyvalents

Microsoft a autrefois dominé le marché mobile avec les téléphones Windows, mais la société a raté le bateau lorsque les smartphones modernes sont arrivés de Google, Apple et BlackBerry. En 2015, Microsoft a lancé Windows 10 et il a été positionné comme «système d’exploitation OneCore qui fonctionnera sur tous les appareils».

Microsoft a affirmé que Windows 10 était modulaire et capable de fonctionner sur n’importe quel appareil auquel vous pourriez penser. Cependant, les développeurs étaient toujours tenus d’optimiser leurs applications UWP pour tous les facteurs de forme et Windows Phone n’a pas réussi à obtenir plus de 10% du marché.

Les téléphones Windows, tels que le Lumia 950 XL et le Lumia 950, partagent des composants avec le bureau Windows 10 et d’autres systèmes d’exploitation Windows, tels que le système d’exploitation Surface Hub.

Nous avons déjà vu Windows 10 sur ARM pour les téléphones Windows et certains développeurs activent également la prise en charge de la connectivité cellulaire dans les versions d’aperçu de Windows 10 21H1.

Maintenant, le développeur français Gustave Monce a réussi à pirater le Lumia 950 XL pour exécuter le système d’exploitation Windows 10 Team de Microsoft, qui est une version de Windows 10 qui fonctionne sur le Surface Hub.

Exécuter une version complète du système d’exploitation Surface Hub sur un smartphone est assez impressionnant car le système d’exploitation est conçu pour les tableaux blancs, et avec quelques modifications du micrologiciel, il ne serait pas trop difficile d’utiliser le système d’exploitation sur un smartphone.

Bien sûr, le système d’exploitation Surface Hub sur un appareil mobile n’est pas une solution pratique, mais c’est une autre preuve que les téléphones Windows sont polyvalents et peuvent exécuter presque tous les systèmes d’exploitation de bureau.

Les développeurs ont réussi à exécuter les systèmes d’exploitation suivants sur les téléphones Lumia:

Windows 10 sur ARM.

Windows 10 sur ARM avec Mobile Shell.

Windows RT.

Linux et Ubuntu.

Équipe Windows 10 (système d’exploitation Surface Hub).

Pour ceux qui ne le savent pas, les appareils Surface Hub sont livrés avec le système d’exploitation Windows 10 Team et il est livré avec une interface spéciale optimisée pour la collaboration. Le système d’exploitation Surface Hub ne reçoit pas souvent de mises à jour importantes, mais il est toujours activement pris en charge.