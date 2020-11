Demi Moore à la recherche d’un rôle majeur à la télévision

2020-11-14 07:00:04

La star hollywoodienne Demi Moore est à la recherche d’un rôle dans une grande série télévisée après avoir passé sa carrière à faire des films.

La plus grande «passion» de l’actrice de 57 ans sera toujours avec le cinéma mais elle a envie de se diversifier vers le petit écran car elle aime l’idée d’avoir le temps de bien développer un personnage au fil de plusieurs épisodes.

Elle a déclaré: «Le format avec lequel je suis le plus familier est définitivement le cinéma et c’est toujours là que réside ma passion.

« Mais la seule chose que je n’ai pas encore eu la chance d’explorer, et j’aimerais beaucoup, c’est de faire une série télévisée haut de gamme longue de huit à dix épisodes, car pour moi, c’est comme regarder des mini des films.

«Celles que je ressens sont réalisées avec une belle cinématographie et une belle production.

«Et en tant qu’acteur, la raison pour laquelle je m’intéresse à cela est que c’est une opportunité de développer un personnage au fil du temps.

« Vous n’obtenez pas cela quand vous avez un script et un début, un milieu et une fin très clairs. »

Et la star de « Basic Instinct » pourrait en avoir l’occasion le plus tôt possible, car un podcast narratif dans lequel elle était impliquée pourrait passer à la télévision.

Parler à OK! magazine, elle a déclaré: « Je viens de faire un podcast narratif [‘Dirty Diana’] avec la réalisatrice et scénariste Shana Feste et c’était une nouvelle sortie intéressante pour moi de manière créative.

«Nous avons pu le faire pendant la pandémie et la quarantaine et maintenant nous l’enlevons et explorons de travailler là-dessus comme un spectacle.

« J’ai vraiment aimé travailler avec une réalisatrice et je n’ai pas vraiment eu beaucoup d’opportunités [to do that before]. »

Demi souhaite travailler avec plus de femmes et pense que la représentation est la clé pour impliquer davantage de femmes dans l’industrie du théâtre.

Elle a expliqué: «Comme nous l’entendons maintes et maintes fois, la représentation est de loin l’un des moyens les plus efficaces de soutenir d’autres femmes.

«Donc, savoir qu’il y a d’autres femmes que l’on peut voir assumer ces différents rôles, qui étaient principalement occupés par des hommes, c’est ce qui, à mon avis, fait la différence.

« Je sais par moi-même que l’une des choses sur lesquelles j’aimerais vraiment me concentrer est de travailler avec plus de femmes. »

