The Mandalorian: Bryce Dallas Howard prouve qu’elle a un grand avenir avec Star Wars

Howard est particulièrement doué pour rendre un hommage satisfaisant. Avec «Sanctuary», Howard nous a donné Sept samouraïs sur une planète extraterrestre. Écrit par Favreau, l’épisode a une forte caractérisation et des enjeux pour Din Djarin, avec la ville paisible et le villageois Omera symbolisant une vie qu’il pourrait avoir s’il abandonnait la chasse aux primes. La chimie entre Omera et Din, la mise en scène et l’action (cet épisode présente également le combattant MMA Gina Carano dans le rôle de Cara Dune) en font une forte performance. Ce n’est pas tout à fait original, car il tire des films de samouraï classiques, Guerres des étoiles lui-même, et une foule d’autres histoires pour créer une bataille d’outsider contre un ennemi plus hautement mécanisé, mais la direction de Howard – en particulier de la bataille nocturne culminante, avec ses AT-ST, ses lumières vives et ses étincelles enflammées, et ses ombres épaisses – rend le épisode pop. «Sanctuary» reste l’un des épisodes les plus mémorables de la première saison de l’émission

Son épisode de la deuxième saison « The Heiress » (également écrit par Favreau) gère Guerres des étoiles influence d’une manière différente: en reliant directement le look et la sensation de l’épisode à une autre partie de la saga tentaculaire. Howard inaugure la première apparition en direct du personnage animé Bo-Katan Kryze, un guerrier mandalorien de La guerre des clones, et dirige l’action à l’écran d’une manière qui fait un clin d’œil à la série animée: des Mandaloriens zoomant dans le ciel avec des jet packs, l’échange de tirs de blaster dans de longs couloirs, des manœuvres hautement coordonnées défiant la gravité pour monter à bord d’un navire ennemi. L’épisode embrasse pleinement le fantasme d’être un guerrier blindé contre un nombre écrasant, une configuration que l’on trouve assez souvent dans la série animée.

Howard a eu beaucoup de temps pour apprendre comment Guerres des étoiles fonctionne, bien sûr. Elle est la fille de Ron Howard, un collaborateur de longue date de Lucas ‘qui a également réalisé Solo: une histoire de Star Wars. Dans les interviews en coulisses de Galerie Disney: Le Mandalorien, elle raconte une histoire de dîner avec son père, Lucas et Kurosawa quand elle avait cinq ou six ans.

Tout comme Filoni, Howard a également appris directement de Lucas à l’âge adulte. Elle a suivi son père Solo et a vu l’importance de la collaboration sur Lucas ‘ saule.

«Les gens sont tout à fait d’accord, donnent tout, le possèdent, s’approprient le processus eux-mêmes, puis se disent: ‘À votre tour’», a-t-elle déclaré à Variety en 2019 à propos de la réalisation Le mandalorien. «C’est tellement exaltant et ancré dans la terre et ça ne touche jamais à l’ego, parce que tout tourne autour de Guerres des étoiles, ce qu’il doit être.

