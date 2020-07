Un tour d’horizon pays par pays, de l’Espagne à l’Italie et à la France

Une nouvelle augmentation de l’incidence des coronavirus a été annoncée dans toute l’Europe alors que les pays ont décidé de resserrer les mesures pour enrayer la propagation de la maladie, quelques semaines à peine après leur apaisement.L’Espagne a signalé jeudi 1153 nouvelles infections à coronavirus, son nombre le plus élevé depuis le 1er mai. Cependant, l’augmentation des infections enregistrées semble en partie due à l’augmentation de la capacité de dépistage de l’Espagne, d’un taux de cinq à 10 pour cent de tests effectués sur des personnes présentant des symptômes jusqu’à 95 pour cent récemment, et le taux de mortalité quotidien moyen actuel n’est qu’un .La Suède, qui a appliqué de manière controversée une approche politique plus souple à la pandémie, a recommandé aux gens de continuer à travailler à domicile jusqu’en 2021. La Suède a actuellement le deuxième plus grand nombre cumulatif de décès de Covid-19 sur 14 jours en Europe pour 100 000, à 1,5. En Italie, le ministère de la Santé a enregistré 386 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures. C’est en hausse par rapport aux 289 nouveaux cas signalés mercredi. Le décompte de jeudi, cependant, provenait de 61 858 prélèvements, plus de 5 000 de plus que le nombre prélevé mercredi. Et le nombre cumulé de 14 jours de cas de Covid-19 pour 100000, à 5,4, est parmi les plus bas d’Europe.En Italie, le ministère de la Santé a enregistré 386 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures. L’image montre des convives à Milan (Photo: AP Photo / Luca Bruno) Le gouvernement français a exclu un nouveau verrouillage national, insistant sur le fait que le pic n’est pas une «deuxième vague». Un verrouillage complet doit être «évité avant tout», a déclaré le Premier ministre Jean Castex, ajoutant qu’il serait «catastrophique au niveau économique et social, y compris pour la santé psychologique». Les Pays-Bas, qui n’ont pas encore encouragé l’utilisation du masque, peuvent changer maintenant sa politique si le nombre de patients atteints de coronavirus «augmente de manière significative», a déclaré le ministre Hugo de Jonge de la Santé publique. Plusieurs zones publiques d’Amsterdam nécessiteront déjà des masques à partir de mercredi.La Pologne a signalé jeudi 615 nouvelles infections à coronavirus, établissant un nouveau record quotidien, alors que les autorités envisageaient de réintroduire des quarantaines obligatoires pour les voyageurs de certains pays. En savoir plus Dernier coronavirus: l’Europe resserre certaines restrictions de verrouillage alors que les infections continuent de grimper La région allemande de Bavière a commencé à exploiter des installations de test de coronavirus le long des autoroutes à la frontière de l’État alors que les gens reviennent de leurs vacances d’été. Jusqu’à présent, les tests sont encore volontaires, tandis qu’une quarantaine a été imposée aux voyageurs du Luxembourg en Angleterre et en Écosse après la réimposition des restrictions dans le pays européen.

