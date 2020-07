L’entraîneur du PSG Thomas Tuchel espère des « miracles » dans la récupération de Kylian Mbappe

L’entraîneur Thomas Tuchel du champion de France Paris Saint-Germain n’a pas perdu espoir de voir son attaquant exceptionnel Kylian Mbappe disputer la phase finale de la Ligue des champions. « Le temps presse, c’est sûr. Chaque jour compte pour qu’un miracle se produise », a déclaré l’ancien entraîneur de Bundesliga avant la finale de la Coupe de la Ligue contre l’Olympique de Lyon (vendredi 21h10 en direct sur DAZN), pour laquelle Mbappe est certainement absent. est: « Il est traité intensivement chaque jour. »

Mbappe a subi une entorse à la cheville droite et une blessure aux ligaments externes lorsqu’elle a remporté la coupe nationale contre l’AS Saint-Étienne vendredi dernier. Le club a prédit un temps d’arrêt de trois semaines. Il ne reste plus beaucoup de temps avant le quart de finale contre l’Atalanta Bergame le 12 août. La finale à Lisbonne se lèvera dans un peu moins de quatre semaines le 23 août.

Un échec de Mbappe frapperait durement le PSG. « Nous serions très déçus et lui manquerait beaucoup », a déclaré le milieu de terrain Marco Verratti. Tuchel a ajouté: « Si nous jouons sans Kylian, cela a un très grand impact sur notre jeu. Nous voulons trouver une solution et j’espère que nous pourrons la trouver. » En tant que représentant possible, le joueur de 46 ans a évoqué l’ancien professionnel de la Bundesliga Eric Maxim Choupo-Moting et l’Espagnol Pablo Sarabia.