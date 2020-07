David Leitch, directeur de ‘Hobbs & Shaw’, partenaire de production Kelly McCormick quitte WME pour CAA (Exclusif)

Course de train de « The Fast and the Furious »



L’expression faciale de feu Paul Walker dit tout: il y a juste une peur pure et absolue qui traverse cette scène. Son personnage Brian et Dom de Vin Diesel sortent à peine de leur coup indemne.

Saut de pont depuis « 2 Fast 2 Furious »



Non seulement Walker et Michael Ealy se font la course sur un pont (bien sûr, N2O est impliqué), mais l’un doit juste triompher et sauter par-dessus l’autre en sautant par-dessus le pont. Naturellement.

Saut en yacht depuis « 2 Fast 2 Furious »



Brian sait comment faire une entrée – et détruire un bateau dans le processus.

Hachiko Square dérive de « The Fast and the Furious: Tokyo Drift »



Remerciez le ciel que quelqu’un sache dériver assez facilement à travers une intersection bondée à Tokyo sans toucher un seul piéton.

Course de montagne de « The Fast and the Furious: Tokyo Drift »



Rester avec le thème de la dérive … rien de tel que de le faire au bord d’une falaise pendant que quelqu’un essaie de vous en éloigner.

Chasser le pétrolier de « Fast & Furious »



D’une manière ou d’une autre, Letty et Dom de Michelle Rodriguez survivent à un réservoir d’essence – qui est en flammes, rien de moins – en volant dans leur direction, après que Letty elle-même ait réussi un bada – braquage.

Vol de train de « Fast Five »



Encore une fois, Dom à la rescousse! Lorsqu’un vol de train tourne mal, Dom doit détourner une voiture, la faire sortir d’un wagon en mouvement et sauver Brian avant qu’il ne soit écrasé par un pont. Cependant, ils descendent d’une falaise et d’une manière ou d’une autre – QUELQUE CHOSE – survivent à une longue chute.

Voler le coffre-fort de « Fast Five »



Dans quelle mesure serait-il possible – et dangereux – de conduire un coffre-fort lourd à travers Rio? Ah, qui s’en soucie? C’est une excellente poursuite en voiture.

L’évasion d’Owen Shaw de « Fast Five »



Dans cette scène, des voitures de flics volent à gauche et à droite alors que l’équipe tente d’attraper Owen Shaw (Luke Evans), le jeune frère de Deckard Shaw (Jason Statham).

Course de chars de « Furious 6 »



Chaque fois qu’un char de l’armée est impliqué, nous savons que la scène va être folle. De plus, Tyrese Gibson effectue un saut épique sur la voiture de Paul Walker.

Avion cargo de « Fast & Furious 7 »



Cela pourrait en fait être l’une des scènes les plus folles de toute la franchise. Le gang conduit littéralement leurs voitures hors d’un avion cargo qui est DANS L’AIR. Bien sûr, tout ne se passe pas comme prévu.

https://www.youtube.com/watch?v=UCYjKqnTM_U Bus sur la falaise depuis « Fast & Furious 7 »



Ce ne serait pas un film « Fast and Furious » s’il n’y avait pas de falaise impliquée d’une manière ou d’une autre. Cette fois, un bus est suspendu au-dessus du bord, avec Brian coincé dedans.

https://www.youtube.com/watch?v=JVg5X7dUlLM Envolée entre les gratte-ciel de « Fast & Furious 7 »



Bien sûr, une voiture peut voler totalement entre deux gratte-ciel – deux fois.

Voitures de pluie de « Le destin des furieux »



Dans ce film, le méchant Cipher de Charlize Theron a Dom enroulé autour de son petit doigt. Dans cette scène, elle contrôle à distance toutes les voitures de la ville pour arrêter un cortège – et les voitures pleuvent littéralement du ciel.

Boule de démolition de « The Fate of the Furious »



L’équipe laisse une boule de démolition lâche sur ses ennemis, provoquant une destruction massive – en particulier lorsque la boule de démolition revient. De plus, les Hobbs de Dom et Dwayne Johnson se retrouvent un peu dans le pétrin.

Course de neige de « The Fate of the Furious »



Des courses de rue aux courses sur neige, ils deviennent de plus en plus sauvages.