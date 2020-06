Un toit ouvrant aide un couple à échapper presque à la mort en Mercedes Classe S

Bien qu’un toit ouvrant puisse présenter de nombreux inconvénients, voici un exemple de la façon dont il est devenu utile dans cette Mercedes Classe S et a presque sauvé la vie des passagers.

La Mercedes Classe S est l’une des voitures les plus chics et les plus premium que vous puissiez acheter au monde. S’il est impliqué dans un accident, cela devient vraiment dommage car il est censé être conduit calmement et avec élégance. Voici un exemple de la façon dont le conducteur de cette Mercedes l’a conduite imprudemment et a fini par perdre la vie.

Cet accident s’est produit sur l’autoroute Ahmedabad-Gandhinagar au Gujarat. Le couple voyageait de Palanpur à Ahmedabad et le chauffeur était très rapide. Soudain, il a perdu le contrôle de sa voiture et elle est allée dans un lac. La voiture a instantanément commencé à se noyer et comme elle est dans l’eau, l’électronique a commencé à mal fonctionner et à cause de la pression de l’eau, les portes n’ont pas pu s’ouvrir.

Le chauffeur a soudain réalisé un moyen de se sauver lui-même et sa femme. Il ouvrit rapidement le toit ouvrant et le couple vint ensuite par-dessus. Les villageois en voyant cela ne pouvaient pas les aider correctement. Ils se sont assis sur le toit ouvrant pendant un certain temps mais n’ont toujours pas pu être sauvés. Ils sont descendus avec la voiture.

Le couple ne savait pas nager et espérait pouvoir trouver de l’aide. La voiture a été remorquée à l’extérieur et le cadavre de l’homme ou du conducteur a également été retrouvé. La recherche du corps de l’épouse se poursuit. Beaucoup de gens ont sympathisé avec l’accident mais ont également condamné la conduite imprudente de toute façon.

Dans ce cas, le toit ouvrant est extrêmement utile. Si l’un d’eux savait nager, tous les deux auraient pu survivre. Cependant, avoir un toit ouvrant présente de nombreux inconvénients en Inde. Tout d’abord, cela peut provoquer un accident ou la personne qui en profite peut simplement tomber sur une branche. De plus, dans le climat chaud de l’Inde, cela est impossible car le verre émettra plus de chaleur et vous permettra à son tour d’utiliser plus de courant alternatif.