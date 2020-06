Spécifications Xiaomi Redmi 9 – PhoneArena

Les spécifications du Xiaomi Redmi 9 incluent un écran FHD + de 6,5 pouces, un processeur Helio G80 avec jusqu’à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, et une batterie de 5020 mAh. Il y a une configuration à quatre caméras et un capteur d’empreintes digitales à l’arrière du téléphone, tandis qu’à l’avant se trouve un tireur selfie 8MP. Le Redmi 9 sera disponible en Europe le 18 juin. La version 3 / 32GB vous coûtera 149 € et celle 4 / 64GB – 179 €.