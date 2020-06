L’utopie américaine de David Byrne arrive sur HBO – / Film

Plus tard cette année, HBO diffusera la version filmée de David ByrneSpectacle de Broadway Utopie américaine de David Byrne, dirigé par nul autre que Spike Lee. Le spectacle mettait en vedette Byrne et 11 artistes musicaux du monde entier interprétant des chansons de l’album Byrne du même nom, ainsi que des chansons de Talking Heads et d’autres chansons de la carrière solo de Byrne.

Utopie américaine de David Byrne

Les fans de Spike Lee bourdonnent toujours sur le film Netflix du réalisateur Da 5 Bloodset heureusement, nous n’aurons pas à attendre très longtemps le prochain projet de Lee. Le réalisateur acclamé a filmé une performance live de Utopie américaine de David Byrneet HBO le diffusera plus tard cette année. Concernant la course de Broadway, Bryne a déclaré:

«On me demande souvent: de quoi parle cette émission? De quoi parle cette musique? Quel est le message, qu’essayez-vous de nous dire? « Ma réponse préférée serait de les renvoyer à la citation du producteur hollywoodien Samuel Goldwyn: » Si vous voulez envoyer un message, utilisez Western Union! » Il me semble qu’en créant quelque chose – une chanson, un spectacle, un blog, un repas, une danse – une vision se rassemble, intuitivement, progressivement, petit à petit, petit à petit, et on ne connaît pas toujours le la totalité de ce que nous avons fait jusqu’à ce que nous puissions le voir, l’entendre et le goûter. »

«C’est pour moi un honneur et un privilège que mon frère d’art, M. David Byrne, me demande de le rejoindre en concert, de m’inviter dans son magnifique monde de Utopie américaine», A déclaré Spike Lee. « Et la vérité d’une fois dans sa vie », Ruth. Ya-dig? Sho-nuff. Paix et amour. Fais attention. »

Byrne a ajouté:

« Spike et moi nous sommes croisés à plusieurs reprises au fil des ans, je suis évidemment un grand fan et maintenant, enfin, nous avons eu l’occasion de travailler ensemble. Je suis absolument ravi du résultat. Le spectacle de Broadway était à la fois un merveilleux défi et une opportunité – c’était une joie de jouer et, mieux, de laisser les citations parler d’elles-mêmes. Ravie que cette émission et les sujets qu’elle aborde atteignent désormais un public plus large. »

Le spectacle sur scène a vu Byrne avec 11 artistes musicaux du monde entier « interpréter des chansons de l’album 2018 de Byrne du même nom, ainsi que des chansons de Talking Heads et sa carrière solo pour une étape culturelle majeure dans les mondes de la musique et du théâtre. » La production de Broadway mettait en vedette le travail de la chorégraphe Annie-B Parson et Alex Timbers servant de consultant en production; conception d’éclairage par Rob Sinclair et conception sonore par Pete Keppler; Karl Mansfield et Mauro Refosco sont directeurs musicaux.

Le participant, River Road Entertainment et Warner Music Entertainment sont les producteurs exécutifs et financent le projet. « Nous sommes ravis de nous associer à HBO pour Utopie américaine de David Byrne partout dans le monde », a déclaré David Linde, PDG de Participant. «La créativité et le talent artistique de David Byrne et Spike Lee, ainsi que l’urgence et la pertinence de ce film festif, ont abouti à un événement qui est vraiment de et pour notre temps.»

Articles sympas du Web: