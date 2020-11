Un toast déguisé fait une fouille hilarante chez parmi nous streamers

Parmi nous, l’explosion de popularité est l’une des meilleures surprises de cette année. Non seulement il est devenu très populaire dans le monde du jeu, mais il a également dépassé les palmarès du streaming sur différentes plates-formes. Une autre raison pour laquelle son succès est remarquable est que le jeu a été lancé en 2018. Bien que, depuis que quelques streamers ont commencé à jouer au jeu, il est devenu une sensation du jour au lendemain en 2020.

Avec sa montée au sommet, Among Us a également créé certains streamers de haut niveau. Ce sont eux qui jouent régulièrement au jeu et sont devenus si bons dans ce domaine que cela semble irréel. Mais très peu d’entre eux se rapprochent du niveau d’un bateau à vapeur en particulier – Disguised Toast.

Toast est certainement l’un des meilleurs joueurs de Among Us en ce moment. Bien que, il pense lui-même qu’il est le meilleur joueur à honorer le jeu. Dans un tweet récent, il a fait une fouille hilarante sur d’autres streamers avec lesquels il joue alors qu’il se proclamait le meilleur joueur du jeu. « Autres streamers parmi nous, est-ce démoralisant de savoir que vous ne serez jamais que deuxième meilleur au jeu après moi? » Toast tweets.

autres streamers parmi nous, est-ce démoralisant de savoir que vous ne serez jamais que 2e meilleur au jeu après moi? – Toast déguisé (@DisguisedToast) 2 novembre 2020

De toute évidence, cela a attiré l’attention d’autres streamers qui ont essayé de lui répondre.

Regardez-vous buster. pic.twitter.com/9WV6hfMwJo – Mythe (@TSM_Myth) 2 novembre 2020

Vous ne pouvez pas être le meilleur si vous êtes mort le premier à chaque match – rae (@Valkyrae) 2 novembre 2020

Me motive à être meilleur! 😤 – Jacksepticeye (@Jack_Septic_Eye) 2 novembre 2020

Disguised Toast est vraiment le meilleur joueur / streamer parmi nous

Fait intéressant, cette déclaration n’est même pas si exagérée. Toast est absolument impitoyable en ce qui concerne ce jeu et il l’a prouvé à maintes reprises. Dans notre récent classement parmi nous, Toast occupe la première place simplement parce qu’il est si bon. Quand il est un imposteur, il est imparable. Ses arguments et ses alibis sont presque parfaits, ce qui suffit à convaincre tout le monde. D’un autre côté, lorsqu’il est coéquipier, ses capacités de déduction sont sans faille et il peut sentir un mensonge à des kilomètres de distance.

Dans l’une de ses récentes vidéos sur YouTube, il a même réussi à gagner le jeu en tant qu’imposteur avec 5 attaques décisives à son actif. Non seulement cela, mais il a également réussi à convaincre les gens du contraire, à chaque fois qu’il était soupçonné. De toute évidence, il a maîtrisé le jeu à un point où il est presque sans effort pour lui. Il sera intéressant de voir si quelqu’un d’autre a les compétences nécessaires pour le suivre dans un proche avenir.

