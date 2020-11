Temps turbulent de Hansi Flick au RB Salzburg: discussions entre batailles de mots

À l’été 2006, Hansi Flick a travaillé pour RB Salzburg pendant environ deux mois – au sein d’une équipe d’entraîneurs avec Giovanni Trapattoni et Lothar Matthäus. Pendant que les deux animaux alpha combattaient les mots, Flick avait des conversations. Mardi (21h dans LIVETICKER) il affrontera son ancien club en Ligue des champions en tant qu’entraîneur du Bayern Munich.

La carrière d’entraîneur de Hansi Flick dans son ensemble est étrange de toute façon, mais l’un des épisodes les plus étranges est celui de l’été 2006. Pendant environ deux mois, il a formé l’équipe d’entraîneurs du Red Bull Salzburg avec Giovanni Trapattoni et Lothar Matthäus.

Avant cela, il a été relégué dans la Ligue de l’Association Nordbaden avec le FC Victoria Bammental, et a été promu dans la Région Sud avec TSG Hoffenheim. En 2003, lui et Thomas Doll ont passé l’examen de professeur de football comme le meilleur de son année et dans son magasin de sport « Hansi Flick Sport und Freizeit » maillots et Balles vendues.

Flick a ensuite assisté l’entraîneur national Joachim Löw aux championnats d’Europe et aux championnats du monde, a remporté le titre de champion du monde en 2014 et a mené le FC Bayern Munich à un triple en 2020.

Le peu de temps entre les deux à Salzbourg a été la transition du très petit football au très grand pour Flick.

Quand Matthäus pensait être l’entraîneur-chef de Salzbourg

Salzbourg dans sa forme actuelle n’existait que depuis un an lorsque Flick est arrivé. En 2005, Red Bull a pris le pouvoir, a changé les couleurs, le logo et le nom sans plus tarder – et a signé deux vieilles stars du FC Bayern à Thomas Linke (35) et Alexander Zickler (31). Franz Beckenbauer, qui était président du FC Bayern et ami de Dietrich Mateschitz à Salzbourg, aurait aidé.

L’entraîneur Kurt Jara a raté de peu le titre de champion et a dû partir. Il devrait être suivi de deux autres vieilles stars du Bayern, peut-être également recommandées par Beckenbauer lui-même: Lothar Matthäus (45 ans) en tant que patron et Hansi Flick (41) en tant qu’entraîneur adjoint. Du moins, c’est ce que les deux pensaient au début et, bien sûr, ont amené une autre vieille star du Bayern: Niko Kovac (34 ans).

« Vous souvenez-vous de 2006, lorsque vous étiez le nouvel entraîneur-chef du Red Bull Salzburg et que vous me rendiez visite au camp d’entraînement de l’équipe nationale croate. Là, j’ai signé le contrat que vous m’aviez présenté », a déclaré Kovac, qui a ensuite travaillé comme co -Le formateur devrait travailler à Salzbourg, l’autre jour en un image-Podcast, qui comprenait également Matthew. « Je suis venu à Salzbourg après la Coupe du monde et tout d’un coup Lothar Matthäus n’était plus entraîneur-chef. »

Entre-temps, Salzbourg a décidé sans plus tarder de signer Giovanni Trapattoni et un tel Giovanni Trapattoni n’est pas un entraîneur adjoint. « A Salzbourg, ce n’est pas le résultat qui est le plus important, mais le Red Bull peut. Et comme le marché italien était très mauvais pour Red Bull, ils ont naturellement dû mettre en place une nouvelle stratégie marketing », a déclaré Matthäus. « Comme Trapattoni était libre en tant qu’entraîneur, il a été amené au Red Bull Salzburg pour remettre la canette en forme en Italie et améliorer les chiffres de vente. »

© imago images / Eduard Bopp

Zickler: « Deux animaux alpha sont entrés en collision »

Le fanatique défensif notoire Trapattoni était censé assurer une consommation accrue de Red Bull dans son pays d’origine, l’Italie, tandis que Matthäus et Flick l’ont aidé. Au moins c’est la théorie. La pratique: Flick est resté en arrière-plan pendant que Trapattoni et Matthäus discutaient de la meilleure stratégie de vente.

« Pendant l’entraînement, il y avait toujours des disputes, mais lors des matchs, ils apparaissaient comme une unité. Ils sont tous les deux des personnalités très fortes et avaient bien sûr parfois des points de vue différents », se souvient Andreas Ivanschitz de Salzbourg chez SPOX et Goal et ajoute: « Sous également par rapport à ma personne. » Matthäus aimait le joueur Ivanschitz, Trapattoni l’aimait donc moins.

Zickler, en revanche, était incontesté dans son rôle d’attaquant régulier, lors de la première journée, il a marqué trois fois lors d’une victoire 3-0 au SV Ried. Mais il a également observé des dissonances. « Trapattoni était en charge en tant qu’entraîneur-chef. Mais j’ai senti que Lothar aurait aimé faire certaines choses différemment. Lothar a du mal au deuxième rang. Il préfère être au premier rang et aller de l’avant », explique Zickler à propos de SPOX et de Goal. « Deux animaux alpha sont entrés en collision. »