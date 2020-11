«  Un maestro du football  »: le Premier ministre Modi se félicite de la mort du légendaire footballeur argentin Maradona – News 24

Le Premier ministre Narendra Modi a exprimé jeudi ses condoléances pour la mort de la légende du football argentin Diego Maradona. Dans un tweet, PM Modi a écrit: «Diego Maradona était un maestro du football, qui jouissait d’une popularité mondiale. Tout au long de sa carrière, il nous a offert certains des meilleurs moments sportifs sur le terrain de football. Sa disparition prématurée nous a tous attristés. Que son âme repose en paix. »

Plusieurs politiciens ont partagé des messages de condoléances en apprenant la nouvelle de la disparition de l’homme qui, en 1986, a conduit l’équipe argentine vers de nouveaux sommets en remportant la finale de la Coupe du monde au Mexique. C’était aussi le même tournoi de la Coupe du monde où il a marqué un but à la 51e minute contre l’Angleterre en quart de finale, qui plus tard est devenu le but de la «Main de Dieu». Il a également marqué le deuxième but du match qui a mis fin à la campagne anglaise de la Coupe du monde de 1986. Le deuxième but, où il a battu six défenseurs anglais, a été plus tard nommé «But du siècle» par la FIFA.

Maradona après le match avait déclaré: « (J’ai marqué) un peu avec la tête de Maradona et un peu avec la main de Dieu. »

Le ministre de l’Union, Kiren Rijiju, s’est également rendu mercredi sur Twitter pour exprimer sa douleur en apprenant la mort de Diego Armando Maradona. Il a écrit: «Il n’y aura pas d’autre Maradona né de nouveau. Il est la première superstar du football que nous ayons vue en direct à la télévision. Je n’ai pas pu voir le jeu en direct du grand Pelé et de la fascinante Garrincha jouer, mais je suis extrêmement chanceux de voir la magie en direct de MARADONA! RIP «Dieu du football».

Le ministre de Goa, Michael Lobo, a déclaré qu’il installerait une statue de Diego Maradona dans la ceinture côtière du district du Nord pour inspirer les jeunes footballeurs et les étudiants. Lobo a déclaré à ANI: «Moi, et non le gouvernement de Goa, j’installerai la statue de Diego Maradona dans la ceinture côtière du district du Nord pour inspirer la jeunesse de Goa.

Maradona est décédé des suites d’un arrêt cardiaque dans sa résidence de Buenos Aires. Il avait 60 ans au moment de son décès. En dépit d’être un joueur de football prolifique, il était aux prises avec des problèmes de toxicomanie et d’obésité.

La renommée de Maradona a atteint son apogée avec ses performances en Coupe du monde, mais les fans de football en Italie et à travers le monde se souviennent également de lui pour ses performances alors qu’il jouait pour l’équipe italienne de première division de Naples, où il a transformé le club et les a menés à deux titres de Serie A.