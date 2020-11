Choisissez Will Pucovski maintenant, dit Aaron Finch

Le capitaine australien d’un jour, Aaron Finch, a exhorté les sélecteurs à faire entrer le batteur victorien Will Pucovski dans l’équipe Test le plus tôt possible.

Pucovski, 22 ans, est en compétition avec Joe Burns pour une place au sommet de l’ordre des frappeurs pour le premier test contre l’Inde le mois prochain.

L’entraîneur Justin Langer a indiqué que Burns, en tant que titulaire, a l’intérieur en marche malgré sa forme médiocre.

Aaron Finch est dans le doute pour le T20 de dimanche contre le Sri Lanka. (AP)

Le joueur de 31 ans a une moyenne de test de 38, solide si peu spectaculaire, et n’a effectué que 57 points en cinq manches de Sheffield Shield cet été.

En revanche, Pucovski est devenu le premier joueur en plus de vingt ans à faire deux siècles consécutifs de Shield.

Finch, qui a fait ses propres débuts au Test juste avant son 32e anniversaire, dit que Pucovski devrait avoir sa chance pendant qu’il est jeune.

« Lorsque vous avez votre première chance à 32 ans et que vous manquez ce tour, il n’y a probablement pas beaucoup de possibilités de revenir dans ce camp », a déclaré Finch.

Will Pucovski conduit pendant son double siècle Sheffield Shield pour Victoria contre l’Australie occidentale. (Getty)

« J’aurais donc adoré avoir cette opportunité à 25 ans parce que je pense que les leçons que j’en ai tirées ont été cruciales dans mon développement – pas seulement en tant que joueur mais en tant que personne. [too].

Ian Chappell et Mark Taylor ont tous deux déclaré à Wide World of Sports que Pucovski devrait avoir sa chance à Adélaïde, tous deux désignant Burns comme joueur à céder la place.

« Je pense que lorsque vous parlez de jeunes gars – en particulier de gars extrêmement talentueux comme Will – il y aura sans aucun doute des hauts et des bas dans leur carrière », a déclaré Finch.

« Je pense donc qu’être exposé au plus haut niveau dès le début, je pense que cela peut sembler difficile à ce moment-là si les choses ne se passent pas bien tout de suite. Mais les leçons que vous en tirez, la façon dont vous abordez le jeu – la manière vous l’abordez mentalement probablement plus que tout – je pense qu’il y a des leçons vraiment précieuses, et quelque chose qui ne peut pas vraiment être enseigné.

« Vous pouvez parler à tout le monde de la façon de procéder [and] comment vous allez vous sentir, mais jusqu’à ce que vous sortiez et que vous marquiez le centre ou que vous jouiez votre première balle [or] d’abord dans Test cricket, vous ne comprenez pas vraiment quelle sera votre réaction. «