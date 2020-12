Un joueur de Liverpool commente l’incident du dernier match d’Arsenal – .

in

Le défenseur de Liverpool Andy Robertson a déclaré à l’Echo de Liverpool qu’il estimait qu’Arsenal avait la chance de ne pas donner de penalty lors de leur match contre les Wolves dimanche.

Robertson a été arrêté dans le temps additionnel par VAR, après avoir donné un coup de pied à la jambe de Danny Welbeck dans la surface de réparation lors du match de Liverpool contre Brighton.

Les Seagulls ont finalement reçu un coup de pied, ce qui a conduit Brighton à revendiquer un match nul contre l’équipe de Jurgen Klopp.

Arsenal, en revanche, n’a pas été puni lorsque Gabriel a semblé avoir un léger contact avec Traoré dans la surface, et l’attaquant des Wolves est tombé.

Et Robertson estime que la décision dans le match d’Arsenal a contribué à révéler un manque de cohérence dans la manière dont les règles sont appliquées.

« Je pense que peut-être d’anciens professionnels, d’anciens footballeurs, d’anciens managers, d’anciens arbitres devraient être impliqués dans une partie de la prise de décision », a déclaré Robertson.

« Il y a eu beaucoup de changements dans les règles en Angleterre en particulier. » Je pense que De Bruyne a déclaré l’autre semaine qu’il n’était plus certain des règles. Je pense que nous pouvons tous faire écho à cela.

«Il y a beaucoup d’améliorations à apporter. Nous sommes dans 18 mois, et les mêmes erreurs sont toujours commises.

«Samedi: je n’ai aucun problème à ce que mon tacle soit considéré comme un penalty. Mais je regardais les matchs d’hier et j’ai vu deux cas très similaires qui sont restés impunis [on Rashford and Traore].

«Pour moi, soit les trois doivent être des pénalités, soit les trois ne sont pas des pénalités.

«Je pense que c’est là que nous luttons un peu. Nous recherchons simplement la cohérence.

«Nous pensions que nous obtiendrions cela avec VAR, mais peut-être que nous ne l’obtenons pas pour le moment.»

Le fait de ne pas avoir accordé de pénalité aux Wolves pour le défi n’a finalement pas affecté le résultat du match, ce dont VAR peut être reconnaissant, après un autre week-end controversé.

Arsenal était toujours battu 2-1 dimanche, l’équipe de Nuno les surpassant largement pendant une grande partie du match.

