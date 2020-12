Un traitement visant à restaurer la vision en injectant des cellules souches dans l’œil pourrait «  aider les personnes ayant une vue endommagée  »

Un nouveau traitement efficace pour restaurer la vision est à l’horizon qui fonctionne en injectant des cellules souches génétiquement modifiées dans l’œil pour réparer la rétine endommagée.Les chercheurs ont constaté que les cellules de la rétine endommagée envoient un signal de sauvetage pour attirer les cellules souches qui réparent les lésions oculaires. Ils ont identifié deux de ces signaux cellulaires – appelés Ccr5 et Cxcr6 – puis ont génétiquement modifié les cellules souches pour les rendre plus sensibles à ces signaux.Lorsque ces cellules souches modifiées ont été transplantées dans des souris et des tissus humains. échantillons dans le laboratoire, ils ont afflué vers les cellules de la rétine en beaucoup plus grand nombre, maintenant le tissu de la rétine endommagée en vie et en fonctionnement. En savoir plus DeepMind: Google AI peut prédire la progression d’affections oculaires menaçant la vue Peut un jour guérir la cécité La technique est prometteuse pour améliorer la vue chez les personnes malvoyantes – et potentiellement même guérir complètement la cécité – mais les chercheurs ont averti dans quelques années et ont nécessité des études beaucoup plus importantes pour confirmer leurs résultats. « L’un des principaux obstacles à l’utilisation de cellules souches pour traiter une vue endommagée est la faible migration cellulaire et l’intégration dans la rétine », explique Pia Cosma, au Centre de régulation génomique de Barcelone «Une fois les cellules transplantées, elles doivent atteindre la rétine et s’intégrer à travers ses couches. Ici, nous avons trouvé un moyen d’améliorer ce processus en utilisant des cellules souches que l’on trouve couramment dans la moelle osseuse, mais qui peuvent en principe être utilisées avec toutes les cellules transplantées », a déclaré le Dr Cosma. Transplantations réalisables« Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais notre Les découvertes pourraient faire des greffes de cellules souches une option faisable et réaliste pour traiter la déficience visuelle et restaurer la vue », a-t-elle déclaré. La dégénérescence maculaire peut entraîner une perte de la vue si elle n’est pas traitée (Photo: Getty) Les lésions rétiniennes, actuellement incurables, entraînent inévitablement des handicaps et dans la plupart des cas la cécité. Avec une population croissante et vieillissante, le nombre de personnes touchées par des lésions rétiniennes devrait augmenter considérablement au cours des prochaines décennies. Les thérapies par cellules souches ont été présentées comme un moyen de traiter les affections rétiniennes dégénératives. Les cellules souches peuvent être transplantées dans l’œil, libérant des molécules thérapeutiques aux propriétés neuroprotectrices et anti-inflammatoires qui favorisent la survie, la prolifération et l’auto-réparation des cellules rétiniennes. Les cellules souches peuvent également générer de nouvelles cellules rétiniennes, remplaçant celles perdues ou endommagées.Cellules de la moelle osseuse Les chercheurs ont utilisé des cellules souches mésenchymateuses, qui se trouvent dans la moelle osseuse et peuvent se différencier en de nombreux types de cellules, y compris des cellules rétiniennes qui réagissent à la lumière. Les cellules souches mésenchymateuses peuvent également être facilement cultivées en dehors d’un organisme, fournissant une matière de départ abondante pour la transplantation par rapport à d’autres sources cellulaires telles que les cellules souches hématopoïétiques. L’étude est publiée dans la revue Molecular Therapy.