Le processeur de nouvelle génération de Qualcomm est le Snapdragon 888

Le processeur phare de nouvelle génération de Qualcomm s’appelle le Snapdragon 888, plutôt que le 875.

Le chipset prend en charge le modem Snapdragon X60 5G, ainsi que de nouveaux composants d’IA et de traitement d’image.

Tous les détails arriveront dans la keynote de demain le 2 décembre.

Qualcomm a lancé la première journée de son sommet annuel Snapdragon Tech avec une allocution virtuelle du président de Qualcomm Incorporated, Cristiano Amon. L’annonce de titre est le dévoilement de sa prochaine plate-forme mobile de niveau phare, le Qualcomm Snapdragon 888. Qualcomm semble avoir décidé contre la convention de dénomination évidente Snapdragon 875. Cependant, c’est toujours le chipset premium auquel nous nous attendions tous.

Tous les détails sur la puce sont attendus demain. Pour nous aider, Qualcomm a présenté quelques faits clés sur le Snapdragon 888.

Tout d’abord, le Snapdragon 888 sport sous-6 GHz et mmWave 5G via son modem Snapdragon X60. Le modem 5G offre une prise en charge multi-SIM, une agrégation améliorée des opérateurs pour des vitesses de données rapides, ainsi qu’un partage de spectre dynamique, pour améliorer la prise en charge des réseaux 4G existants. Vous pouvez vous attendre à atteindre ces vitesses de pointe 5G un peu plus régulièrement que la dernière génération.

Parmi les autres améliorations majeures, citons les nouvelles fonctionnalités de Snapdragon Elite Gaming et des performances graphiques plus rapides. Cela augmente les pilotes GPU pouvant être mis à jour, les fréquences d’images de 144 ips et le rendu du bureau en avant. Des améliorations de performances sont également promises avec le moteur IA de sixième génération de la société. Il possède 26TOPs de calcul d’apprentissage automatique. Il apporte également des améliorations de la photographie informatique à partir d’un nouveau processeur d’image Spectra qui offre 2,7 gigapixels par seconde de débit. Cela suffit pour traiter 120 images 12MP par seconde.

En plus de ce qui précède, nous attendons de nouveaux cœurs de processeur à l’intérieur du Snapdragon 888, ainsi que plus de détails sur les composants de traitement GPU, ISP et AI. Branchez-vous demain à la même heure pour tous les tenants et aboutissants du chipset, qui devrait alimenter les smartphones Android haut de gamme 2021.

