Un homme de West Ham coûte son équipe nationale avec une «  erreur  » cruciale – .

L’entraîneur ukrainien Andriy Shevchenko admet que l’Ukraine a « payé le prix » du penalty d’Andriy Yarmolenko lors de sa défaite 2-0 contre la Pologne mercredi soir, comme il l’a déclaré à UA Football.

Le résultat d’un match a tendance à dépendre de qui compte les grands moments – et l’Ukraine l’a découvert à ses dépens en milieu de semaine.

Après avoir remporté un penalty avec une fléchette typiquement lancinante dans la surface de 18 mètres, Yarmolenko s’est épousseté et a procédé à planter le coup de pied résultant contre le poteau.

Peu de temps après, le gardien de but du Real Madrid Andriy Lunin a couru à 30 mètres de son but et a fait un hachage horrible d’un simple dégagement, offrant à Krzysztof Piatek le premier match et mettant la Pologne sur la voie d’une victoire 2-0.

D’où ces «deux erreurs» évoquées par Shevchenko après le match.

La saison 2020/21 ne s’est pas déroulée comme prévu pour Yarmolenko, et c’était une autre sortie décevante pour un attaquant de 17 millions de livres sterling qui reste le plus gros revenu de West Ham malgré le glissement derrière Jarrod Bowen dans l’ordre hiérarchique.

«Nous avons commis deux erreurs et en avons payé le prix. Mais c’est le football. Je suis satisfait de la performance », a déclaré Shevchenko, ancien attaquant de Chelsea et de l’AC Milan.

«Le penalty manqué? C’était une chance de prendre les devants.

«Mais l’équipe ne s’est pas arrêtée (après le raté), elle a continué dans le même esprit. J’ai été satisfait du contenu du jeu. En plus du penalty, nous avions encore de nombreuses chances de remporter au moins un match nul.

Cela ne fait que quelques semaines que Yarmolenko a produit l’un des pires camées de l’histoire récente de la Premier League lors d’un match nul 1-1 avec Manchester City.

Qu’il ait couru ou non plus de 13 chats noirs sur le chemin de l’entraînement, quelque chose ne va certainement pas pour l’ancien ailier de Dortmund en ce moment.

Fotomac a rapporté cette semaine que Yarmolenko pourrait déménager à Fenerbahce en janvier, assez ironiquement, en remplacement de l’ancien attaquant des Hammers Enner Valencia.

