Le verrouillage incite les gens à adopter la randonnée comme nouveau passe-temps

Des millions de personnes ont échangé des gymnases et des cours d’exercice pour les grands espaces cette année, 2020 enregistrant une augmentation du nombre de personnes qui se lancent dans la randonnée comme passe-temps. Une enquête de Mintel auprès de près de 2000 résidents du Royaume-Uni suggère que près d’un quart du public britannique est désormais des randonneurs, contre seulement 16% en 2018. Dernières nouvelles et analyses du bulletin i Les jeunes sont à l’origine de la montée en flèche de la popularité, a déclaré Mintel. Avec la fermeture des gymnases, la proportion des 16-24 ans qui marchent pour faire de l’exercice est passée de 16% en 2018 à 24%. D’autres activités de plein air autorisées pendant les périodes de verrouillage, telles que le cyclisme et le jogging, ont également connu un regain de popularité, a déclaré Mintel. Le yoga est également en plein essor, avec 15% des personnes participant au yoga en 2020 contre 10% en 2018. Les chutes d’eau de Glenariff Forest Park dans le comté d’Antrim, en Irlande du Nord (Photo: MyLoupe / Universal Images Group via Getty Images) «Les sports de plein air tels que la randonnée, le jogging et le cyclisme font partie des activités qui ont été autorisées par les deux verrouillages», a expliqué Lauren Ryan, analyste des loisirs et des voyages chez Mintel. «L’équilibre entre le bien-être physique et mental que recherchent désormais les consommateurs se reflète dans la popularité croissante des exercices« de pleine conscience »comme le yoga et des sports de plein air comme la randonnée qui permettent aux participants de se sentir connectés à leur environnement. Ramblers, l’organisation caritative britannique de la marche, a déclaré qu’elle avait également connu une augmentation de la popularité de la randonnée. «Les propres statistiques des Ramblers montrent également que de plus en plus de personnes se mettent à marcher depuis le début de la pandémie… Depuis juillet, nous sommes ravis d’avoir accueilli 30% de nouveaux membres supplémentaires chez les Ramblers par rapport à la même période. année et vu quatre mois consécutifs de croissance de l’effectif », a déclaré Tom Platt, directeur du plaidoyer et de l’engagement. Le nombre d’abonnés Instagram de l’organisme de bienfaisance a doublé l’année dernière, a-t-il ajouté. Kynance Cove à Cornwall est l’une des meilleures plages du Royaume-Uni (Photo: Matt Cardy / Getty) Avantages pour la santé mentale Des études ont montré à plusieurs reprises que passer du temps à l’extérieur dans un espace vert est devenu plus important pour les gens pendant Covid-19, en grande partie à cause du bienfaits pour la santé que le temps dans la nature peut offrir Amy Sing Wong, étudiante au doctorat de 31 ans, a commencé la randonnée pour «renouer» avec le plein air cet été après une rupture et un retour à Manchester. Elle a formé un club de randonnée informel avec son ami Tom et ensemble, ils partent une fois par semaine, parcourant jusqu’à 13 km à la fois. «Nous visons à faire de la randonnée pendant environ trois à quatre heures minimum, nous avons tendance à passer beaucoup de temps à regarder les paysages et la faune environnants, à rechercher sur Google les derniers champignons que nous avons trouvés», a-t-elle déclaré à i. «Ma santé mentale personnelle s’est énormément améliorée: être à l’extérieur recharge mon énergie, et passer une journée par semaine où je peux être stupide, faire de l’exercice et parler de sujets sérieux et triviaux a été un sauveur. Ben Lomond est l’un des munros les plus populaires d’Écosse (Photo: Jeff J Mitchell / Getty) Au-delà de la pandémie, le Mintel prédit que l’enthousiasme du public pour la randonnée et les autres activités de plein air se poursuivra pendant le verrouillage actuel et au-delà, alors que les gens cherchent à atteindre leurs objectifs de remise en forme et à se délecter dans leur nouvelle appréciation des grands espaces. Jacqueline Taylor, 32 ans, a commencé la randonnée en mai avec son mari pour les garder en forme pendant le verrouillage. Ils montent maintenant régulièrement dans les montagnes de Mourne près de leur domicile à Banbridge, en Irlande du Nord. «Nous nous attaquons à tous les sommets du mont Morne et en avons terminé plusieurs, y compris le plus haut sommet d’Irlande, Slieve Donard», a-t-elle déclaré à i. «J’adore la façon dont j’ai construit un niveau de forme physique nouveau et différent. Nous continuerons certainement à avancer une fois la pandémie terminée, il nous reste encore quelques sommets à cocher sur notre liste. Le sentier de la côte sud-ouest s’étend sur 630 miles autour de la pointe sud du Royaume-Uni (Photo: Chris Button / Loop Images / Universal Images Group / Getty) Cinq des meilleurs sentiers de randonnée du Royaume-Uni De Cornwall aux Cairngorms, le Royaume-Uni a certains des plus de superbes étendues de sentiers dans le monde. Voici quelques-uns de nos itinéraires préférés à travers les grands espaces. Helvellyn via Striding Edge, Cumbria, 8.4 miles, Difficile: William Wordsworth a décrit Striding Edge comme «des criques profondes façonnées par des bras squelettes», et la promenade sur la crête menant au sommet de Helvellyn est certainement à la hauteur de sa grande description. Les randonneurs montent à flanc de montagne escarpé depuis Ullswater avant de se frayer un chemin à travers la crête pierreuse avec des terres tombant des deux côtés. La randonnée exaltante est complétée par une course facile vers le sommet de Helvellyn et un retour via Swirral Edge. Kynance Cove via le Lizard Point, 7 miles, Modéré: Ce n’est plus le secret le mieux gardé de Cornwall après avoir été utilisé comme cadre pour Nampara Cove à Poldark, Kynance est toujours l’une des plus belles plages du Royaume-Uni. Cette promenade comprend des paysages côtiers spectaculaires et le point le plus au sud du Royaume-Uni. Assurez-vous de commencer ou de terminer la marche à marée basse pour profiter pleinement du «facteur wow». Île de Ramsey, Pays de Galles, 4,2 km, Facile: si le verrouillage vous a poussé à chercher un peu de solitude, dirigez-vous vers l’île de Ramsey, au large des côtes du Pays de Galles. Saint Justinien l’ermite a cherché refuge ici au 6ème siècle, et sa réserve naturelle accidentée et isolée inspirera toujours une admiration tranquille. Glenariff Forest Park, Irlande du Nord, 2,9 km, Facile: Une promenade dans des bois matures, des gorges escarpées et des cascades tumultueuses – parfait pour attraper la dernière lueur dorée de l’automne. Ben Lomond, Écosse, 12 km, difficile: l’un des Munros les plus populaires d’Écosse, et pour une bonne raison – ceux qui arrivent au sommet peuvent profiter d’une vue fantastique sur la longueur du Loch Lomond et de ses îles.

