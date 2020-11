Bookie eSports explique comment choisir des Wonderkids dans Football Manager 2021

Football Manager 2021 est maintenant dans sa période « d’accès anticipé » avant le lancement, donc les gens qui ont précommandé le jeu sont déjà occupés à examiner les listes, à revoir les tactiques et à jeter des bouteilles d’eau dans le vestiaire à l’aide du nouveau système de gestes. Cette année comme toujours, un élément clé de la prise de décision de tout manager sera de parier fortement sur les jeunes talents qui peuvent renforcer leur club à long terme, et un bookmaker d’esports a quelques conseils basés sur les données des dernières années.

Si vous recherchez des merveilles – et vous devriez l’être, si vous voulez réussir – le bookmaker d’esports Unikrn a croisé les chiffres sur les éditions des cinq dernières années de Football Manager et a proposé les attributs des jeunes les plus susceptibles de devenir talent de premier plan du club. Unikrn a examiné les 50 meilleurs joueurs avec «le plus grand potentiel» dans l’édition de chaque année du match de football. Les résultats ont montré que les meilleurs paris sont sur des joueurs allemands de 19 ans et évoluant en Premier League.

Ce n’est pas un énorme bassin de joueurs à dépister et à recruter, bien sûr, mais vous pouvez bien sûr élargir votre filet. Sur les 250 joueurs les plus prometteurs, 54 étaient en Premier League, mais 52 jouaient en Bundesliga allemande, tandis qu’il y en avait 43 chacun dans la Liga espagnole et la Serie A. italienne.Unikrn recommande également de garder un œil sur ces ligues.

L’Amérique du Nord, peut-être sans surprise, ne figure nulle part parmi les ligues les plus performantes. Le Brésilien Campeonato Brasiliero avait cinq merveilles et la Primera Division argentine en avait quatre, donc si vous avez l’intention de rechercher des jeunes talents prometteurs du côté ouest de l’Atlantique, vous feriez mieux de regarder en Amérique du Sud, selon les données d’Unikrn.

Naturellement, les jeunes joueurs prometteurs ont tendance à être signés rapidement, vous voudrez donc garder un œil sur les clubs qui sont bons pour repérer les merveilles. Unikrn a constaté que les clubs avec le plus grand nombre de joueurs à haut potentiel étaient Barcelone et le Real Madrid, qui ont tous deux vu 15 merveilles au cours de la période de cinq ans.

L’Allemagne a enregistré le plus grand nombre de merveilles avec 35, suivie de la France avec 33. L’Italie et l’Espagne en avaient toutes les deux 28, et l’Angleterre est cinquième avec 27. Vous pouvez voir qui nous avons choisi pour les merveilles prometteurs en FM20 et FM19, si vous le souhaitez comparer les résultats.

La date de sortie de Football Manager 2021 approche dans quelques semaines seulement, il est donc temps de commencer à planifier votre première saison.

Partager : Tweet