Dennis The Menace Series, Eloise Movie Adaptations in Works – / Film

Grand jour pour les fans de fauteurs de troubles kid toon. Tous les deux Éloïse et la version britannique de Dennis le Menace (un personnage totalement différent du coquin blond chérubin que nous connaissons aux États-Unis) sont sur le point de recevoir des adaptations en direct sur grand écran et petit écran. MRC Films, le studio derrière Couteaux sortis, développe un live-action Éloïse film, tandis que la société britannique Beano Studios lance une série d’action en direct de Dennis la menace qui sera une version plus sombre du personnage (encore une fois, pas la même Dennis la menace comme aux États-Unis).

Variety rapporte que Éloïse, Le livre pour enfants bien-aimé de Kay Thompson sur une jeune fille qui se comporte mal et qui vit au «dernier étage» du Plaza Hotel de New York, est en train de devenir un film d’action en direct.

Linda Woolverton écrit le film pour MRC Films, le studio indépendant derrière Couteaux sortis et Moteurs mortels, qui a récemment acquis les droits cinématographiques, télévisuels et scéniques de la série. Ni un réalisateur ni une distribution n’ont encore été attachés, mais Woolverton a exprimé son enthousiasme à l’idée d’écrire l’adaptation dans un communiqué.

« Je ne pourrais pas être plus excité et honoré d’adapter le livre et le personnage délicieux de Kay Thompson pour l’écran avec MRC Film », a déclaré Woolverton. «J’adore Éloïse pour sa malice, son irrévérence, son imagination et ses mots inventés. Son terrain de jeu, le Plaza Hotel, est un symbole emblématique de tout ce qui est merveilleux à New York.

Ce n’est pas la première fois Éloïse a été porté à l’écran: le personnage a été traité en direct dans plusieurs téléfilms, y compris Walt Disney TV Eloïse à la Plaza (qui mettait en vedette Julie Andrews) et Éloïse à Noël, tous deux en 2003. Une animation Éloïse Série télévisée appelée Moi, Éloïse! a également été diffusée sur Starz Kids and the Family Network en 2006. Le personnage est peut-être moins connu des nouvelles générations, mais elle était un aliment de base de nombreuses années d’enfance depuis Thompson (qui est peut-être mieux connue pour sa brève carrière d’actrice, apparaissant dans Audrey Hepburn’s Drôle de tête) et l’illustratrice Hillary Knight ont commencé à publier le Éloïse des livres pour enfants en 1955, à la suite de la jeune fille perturbatrice alors qu’elle se heurte à toutes sortes d’éraflures à l’hôtel Plaza.

Un autre aliment de base de l’enfance moins connu est Dennis la menace – non, pas celui-là. Saviez-vous qu’au Royaume-Uni, l’écrivain de bandes dessinées David Law a créé une bande dessinée appelée Dennis la menace la même année que la version américaine a été créée par Hank Ketcham? Moi non plus. Par pure coïncidence folle, deux versions de Dennis la menace a fait ses débuts des deux côtés de l’étang en même temps, même si un seul est vraiment bien connu aux États-Unis. Beano Studios veut changer cela en développant une adaptation YA du personnage de bande dessinée britannique classique, qui, contrairement à son homologue américain, est un adolescent délinquant qui aime activement causer des problèmes.

Deadline rapporte que Beano lance une série d’action en direct basée sur la propriété intellectuelle de DC Thomson avec un script de Matthew Berry, un écrivain sur Netflix. Les aventures effrayantes de Sabrina. Et comme cette série produite par Greg Berlanti, cette Dennis la menace sera de ton «sombre», avec le personnage de 16 ans «en proie à des ennuis avec la police». Deadline compare le remake au drame britannique racé Skins. La société serait en pourparlers avec une série de partenaires de studio américains pour participer au projet.

Bien que cela semble choquant pour les lecteurs américains qui connaissent Dennis the Menace comme un enfant joyeux qui cause involontairement des problèmes, cela correspond plutôt au personnage britannique original, qui est un adolescent mesquin. Bien que le Skins la comparaison est la seule nouveauté: on dirait que Beano veut sa propre version de Riverdale avec Dennis la menace – mais s’ils ne veulent pas de moqueries ou de confusion de la part du public américain, ils feraient peut-être mieux de changer de nom.

