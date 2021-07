Un avion sans elle sur Téva : un crash d’avion et un bébé de trois mois comme seul rescapé…

Si vous êtes fans du genre thriller dramatique, Téva vous propose une soirée spéciale avec la diffusion de la série intitulée « Un avion sans elle » sortie à la télévision en 2019. Composée de quatre épisodes, la mini série française sera diffusée à partir de 20H55, ce qui fera surement le grand bonheur des couches tard. Créée et réalisée par Jean-Marc Rudnicki (Cassandre, Liés pour la vie) et Nicolas Durand-Zouky (Section de recherches), cette série nous embarquera dans une incroyable enquête concernant la vraie identité d’un bébé, seul rescapé d’un crash d’avion. Et cette incroyable histoire mettra en scène Bruno Solo, Pénélope Rose et Yaniss Lespert. À l’occasion de cette diffusion, nous avons ainsi décidé de faire un petit tour d’horizon sur tout ce qu’il faut savoir sur cette mini série.

Tout commence par un crash d’avion

Eh oui, comme n’importe quelle série policière, cette adaptation du roman éponyme de Michel Bussi, qui a été publié en 2012 aux Presses de la Cité commence par une grande tragédie. Dans le cas de cette œuvre réalisée par Jean-Marc Rudnicki et Nicolas Durand-Zoukyde, cela commence avec le crash d’un avion dont seul un bébé a survécu, d’où le titre « Un avion sans elle ».

Le drame se déroule le 23 décembre 1977 quand un avion de ligne reliant Istanbul et Paris commence à rencontrer des problèmes et s’écrase sur le mont Terrible. C’est l’un des flancs des monts du Jura à la frontière franco-suisse.

Comme il s’agit d’un crash, les dégâts sont conséquents et évidemment les secours pensent que personne n’a pu survivre. Pourtant, contre toute attente, ils retrouvent dans les restes de l’avion, un bébé de trois mois, ce qui est un vrai miracle. Cependant, les autorités ont également retrouvé les corps de deux familles avec le bébé et en 1977, les tests ADN n’étaient pas encore au point. Difficile pour eux à ce moment-là, de définir qui était les vrais parents de l’enfant. De plus, les deux familles, les Carville et les Vitral, ont toutes les deux réclamé le droit de garde du bébé de trois mois que les médias ont décidé de baptiser Libellule.

Ce n’est que 20 ans après que le détective Jacques Monod, chargé de l’enquête réussie à trouver la réponse, mais malheureusement, il est assassiné. Sauf que le tueur ne sait pas qu’il a déjà transmis son journal de bord à Emilie, le bébé devenu maintenant une jeune femme. Quels genres d’informations l’enquêteur a-t-il bien trouvées pour mériter la mort ? Et Emilie a-t-elle finalement été remise à la bonne famille ou non ? Ce qui est certain, c’est que la mort du détective va relancer l’enquête et permettra enfin à tout le monde de connaitre la vraie identité de la seule survivante du fameux crash de 1977.

Qui verra-t-on dans ces quatre épisodes ?

Même si on a là une passionnante histoire, un bon thriller du genre se doit également d’avoir un bon casting afin de donner vie aux différents personnages. Et c’est justement ce que les deux réalisateurs n’ont pas négligé dans leur minisérie puisqu’ils ont fait appel à de grands talents déjà habitués à ce genre de thématique.

On verra donc Pénélope-Rose dans le rôle d’Emilie, l’héroïne principale de l’histoire. Une actrice que nous avons pu voir récemment dans la saison 9 de « Fais pas ci, fais pas ça », la série populaire de France 2. À ses côtés, on verra également Bruno Solo (Jacques Monod), Yaniss Lespert (Marc Vitral), Anne Consigny (Mathilde Carville), Margaux Chatelier, Didier Bezace, Agnès Soral, Anne-Elisabeth Blateau, Foëd Amara, Thomas VDB, Éric Savin, Emmanuel Quatra, Saverio Maligno, Agathe Dronne, Bruno Gouery et encore beaucoup qu’on vous laisse découvrir à travers les quatre épisodes de la minisérie.

Y aura-t-il une saison 2 ?

La réponse est non, car il s’agit de l’adaptation d’un roman qui n’a pas eu de suite. De plus, cette enquête sera très bien résolue et ça, vous le découvrirez ce soir. Par contre, on pourra tout de même espérer que d’autres romans de Michel Bussi auront de nouveau droit à une adaptation à l’écran comme c’était le cas avec « Maman a tort » ou aussi « Le temps est assassin ». Donc, pour les fans de thriller dramatique et policier, rendez-vous ce soir sur Téva pour découvrir qui est réellement Emilie dans « Un avion sans elle ».