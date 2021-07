Jennifer Garner signe avec Netflix pour jouer et produire des films; la suite de Yes Day est confirmée

En mars, Netflix a sorti le film Yes Day, vu par 62 millions d’abonnés en un mois, devenant ainsi le plus gros long métrage de la catégorie Enfants et Famille du streaming. Une suite est déjà en cours de développement, maintenant dans le cadre d’un accord conclu entre Jennifer Garner et Netflix, dans lequel elle jouera et produira plusieurs films pour la plateforme de streaming.

Scott Stuber, responsable de la division cinématographique mondiale de Netflix, a déclaré à propos de l’accord (via Deadline) :

“En tant qu’actrice, elle a prouvé qu’elle était incroyablement polyvalente, dans des rôles inoubliables allant de l’action rapide aux comédies palpitantes en passant par les drames qui font réfléchir. Elle aborde chaque aspect de son travail avec une telle minutie et une telle préparation qu’elle est un partenaire et un producteur extrêmement précieux. Nous sommes impatients de célébrer un nouveau “Yes Day” avec Jen et de collaborer à de nombreux autres projets passionnants.”

De son côté, Jennifer Garner a déclaré :

“Je suis honorée de rejoindre l’incroyable groupe de créatifs de la famille Netflix et extrêmement enthousiaste à l’idée de travailler avec leurs équipes innovantes et passionnées dans tous les départements. J’ai vécu une expérience des plus enrichissantes et créatives en donnant vie à “Yes Day”. En voyant la portée mondiale de Netflix alors que la famille Torres faisait des ravages dans les foyers du monde entier, j’ai hâte de me plonger dans un autre Day of Yes ; je ne peux pas attendre. Je suis reconnaissant du soutien continu de Netflix et je suis impatient d’explorer tous les domaines grâce à ce partenariat.”

Jennifer Garner est déjà impliquée dans deux autres projets, en dehors de son accord. Elle sera dans The Adam Project, un film de Shawn Levy avec Ryan Reynolds, et dans la comédie Family Leave.

L’actrice a été nominée à quatre reprises aux Emmy Awards pour la série Alias, pour laquelle elle a remporté le Golden Globe. Récemment, elle a joué dans les films Love, Simon et The Punisher, et dans la série Camping.

La suite de Yes Day n’a pas encore de date de sortie mais on devrait en savoir plus d’ici quelques semaines.