Jungle Cruise : récap acteurs et personnages du film Disney

Le casting du dernier film de Disney, Jungle Cruise, est composé d’acteurs bien connus et de nouveaux visages jouant une variété de personnages excentriques. Le film familial est basé sur l’attraction du même nom du parc à thème de Disney World. Jungle Cruise utilise également un autre élément emblématique de Disney World, l’Arbre de vie, qui se trouve dans le parc Animal Kingdom. La croisière du titre est le point central de ce film d’action et d’aventure destiné aux familles.

Se déroulant au 20ème siècle, le film suit le capitaine de bateau Frank Wolff, le Dr Lily Houghton, scientifique, et son frère et assistant McGregor dans leur voyage dans la jungle pour trouver l’arbre de vie. Comme on lui prête des vertus curatives, Lily espère étudier ses propriétés pour en faire profiter la médecine moderne. Le groupe doit lutter contre des animaux sauvages, un environnement dangereux et des concurrents pour atteindre l’arbre en premier. Jungle Cruise raconte la lutte du trio contre tous ces obstacles pour atteindre l’arbre de vie et trouver ce qu’il cherche.

Des visages familiers aux nouveaux venus, voici un aperçu de tous les personnages de Jungle Cruise, qui les incarne et dans quels autres films et séries ils ont joué.

Dwayne Johnson dans le rôle de Frank Wolff

Frank est un capitaine de bateau à vapeur vif mais cynique. Il accepte à contrecœur d’emmener Lily et McGregor sur le fleuve et se retrouve embarqué dans leur quête de l’Arbre de Vie. Il a autrefois cru aux pouvoirs de l’Arbre de vie et l’a recherché pendant des années. Mais des années d’échec l’ont forcé à renoncer à ce rêve.

Frank est interprété par le catcheur devenu acteur, Dwayne Johnson aussi appelé The Rock. Dwayne Johnson est un visage familier des grosses productions hollywoodiennes. Il est apparu dans les suites de Jumanji dans le rôle de Spencer, dans Vaïana dans le rôle de Maui et dans G.I. Joe : Conspiration dans le rôle de Roadblock, sans oublier son rôle de Luke Hobbs dans la saga Fast and Furious. L’expérience de Dwayne Johnson dans les films d’action et les films familiaux fait de lui le candidat idéal pour Jungle Cruise.

Emily Blunt dans le rôle de Lily Houghton

Emily Blunt incarne le Dr Lily Houghton, une scientifique excentrique. Son personnage est incroyablement aventureux, ce qui en fait le complément parfait de Frank Wolff interprété par Dwayne Johnson. Son désir de trouver l’Arbre de vie est la force motrice de l’intrigue du film. Lily espère utiliser ses propriétés curatives pour aider d’autres personnes.

Emily Blunt est connue pour ses rôles dans des films tels que la franchise Sans un bruit, Le diable s’habille en Prada et Edge of Tomorrow. Elle n’est pas étrangère à Disney après avoir joué le rôle de Mary Poppins dans Le Retour de Mary Poppins.

Edgar Ramirez dans le rôle de Aguirre

Aguirre est le mercenaire engagé pour décourager l’expédition de Lily à la recherche de l’arbre de vie. Sa présence est l’un des principaux conflits de Jungle Cruise, et le public peut donc s’attendre à ce qu’il en vienne aux mains avec Frank, Lily et McGregor à un moment crucial du film de Disney. Il est interprété par Edgar Ramirez, que l’on peut reconnaître pour ses rôles dans des films tels que Gold, Point Break et Délivre-nous du mal et plus récemment Yes Day avec Jennifer Garner.

Jack Whitehall dans le rôle de McGregor Houghton

Jack Whitehall joue le rôle de McGregor Houghton. Il est le jeune frère de Lily, qu’elle oblige à devenir son assistant scientifique. Les spectateurs reconnaîtront peut-être Jack Whitehall pour sa carrière prospère de comédien de stand-up. C’est pourquoi il est le comique de secours dans de nombreuses scènes de Jungle Cruise. Jack Whitehall a également joué dans Bad Education, Joyeuse fête des mères et Good Omens, série qui a été renouvelée pour une saison 2.

Jesse Plemons dans le rôle de Prince Joachim

Le prince Joachim est un aristocrate allemand riche et excentrique qui finance et dirige une expédition militaire afin de s’approprier l’arbre de vie. Il est probablement l’un des principaux méchants du film. L’acteur Jesse Plemons, nommé aux Emmy Awards, joue le rôle du prince Joachim. Il est surtout connu pour son rôle de Landry dans Friday Night Lights, qui lui a permis de percer. Jesse Plemons a également joué dans Je veux juste en finir, Breaking Bad et un épisode de Black Mirror. Nous aurons également l’occasion de le voir dans Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese qui sortira en salles en 2022.

Paul Giamatti dans le rôle de Nilo

Nilo est le maître de port du port où Frank accoste son bateau. Nilo est joué par l’acteur Paul Giamatti, qui a été nommé aux Oscars pour son travail dans le film dramatique De l’ombre à la lumière en 2005. Il a également joué dans des films tels que Sideways et Twelve Years a Slave de Steve McQueen. Avec ses nombreuses nominations et récompenses, Paul Giamatti est probablement l’acteur le plus acclamé par la critique de toute la distribution de Jungle Cruise.

Les seconds rôles de Jungle Cruise

Andy Nyman dans le rôle de Sir James Hobbs-Coddington : Sir James Hobbs-Coddington est l’une des nombreuses personnes de Jungle Cruise impliquées dans la recherche de la fleur de l’Arbre de vie. Il est interprété par Andy Nyman, qui a joué Tony dans The Passenger.

Quim Gutierrez dans le rôle de Melchor : Le personnage de Jungle Cruise, Melchor, est également impliqué dans la recherche de l’arbre de vie. Melchor est joué par Quim Gutierrez. Les spectateurs peuvent reconnaître Quim Gutierrez pour des rôles tels que Jorge dans Azul et Marc dans Les Derniers Jours.

Simone Lockhart dans le rôle de Anna : Anna est une jeune femme qui fait partie des personnes impliquées dans la recherche de l’Arbre de Vie. Le personnage est interprété par l’actrice Simone Lockhart. Comme elle n’avait que 16 ans au moment de la sortie de Jungle Cruise, elle est encore relativement nouvelle à Hollywood. Elle est probablement plus connue pour son rôle de Nellie dans A l’ombre des Magnolias.

Dani Rovira dans le rôle de Sancho : Sancho, joué par Dani Rovira, est une autre personne impliquée dans la recherche de l’arbre de vie dans Jungle Cruise. Les spectateurs peuvent reconnaître Rovira pour ses rôles de Rafa dans Ocho apellidos vascos et de León dans Taxi a Gibraltar.

Veronica Falcón dans le rôle de Trader Sam : Trader Sam est un personnage tiré directement de l’attraction de Disney World. On pensait qu’elle avait une durée de vie prolongée et qu’elle dirigeait un pub fréquenté par des pirates, dont le capitaine Jack Sparrow. Disney a étoffé son histoire au-delà de cela, ce qui leur permet de la placer dans plusieurs attractions. Mais dans l’attraction Jungle Cruise, elle tient la boutique de Trader Sam vers la fin de l’attraction. Comme Trader Sam est joué par Veronica Falcón, le film a permuté le personnage. Les spectateurs reconnaîtront peut-être Veronica Falcón dans des rôles tels que Catherine dans Why Women Kill et Lupe dans Perry Mason.

Pour rappel, Jungle Cruise est sorti au cinéma ce mercredi 28 juillet en France.