Un ancien entraîneur junior retire son procès après avoir été expulsé

L’ancien entraîneur des jeunes du FC Bayern Campus a retiré son procès après que le club l’ait licencié sur des allégations de racisme. Le conflit entre Robert Lewandowski et son ancien agent entre dans le tour suivant, l’ex-jeune joueur Meritan Shabani déclare son départ. Toutes les nouvelles et rumeurs concernant FCB peuvent être trouvées ici.

FC Bayern, Actualités: un ancien entraîneur junior retire son procès

L’ancien entraîneur junior du centre de performance du FC Bayern, licencié en août en raison d’allégations de racisme, a retiré son procès devant le tribunal de district de Munich. Ceci est rapporté par « Sport Inside » de WDR. Une négociation était initialement prévue pour le 13 janvier 2021. L’ancien entraîneur des jeunes avait accusé le club de le mettre sous pression et de le presser de signer un accord de résiliation. Le Bayern avait rejeté cela.

On ne sait pas pourquoi le procès a été retiré. « Je ne peux que confirmer que mon mandat a pris fin le 26 octobre, je ne suis pas autorisé à faire d’autres déclarations », a déclaré son ancien avocat Christian Nohr. Après que les allégations soient devenues bruyantes, les Bavarois avaient lancé une enquête interne.

Mi-octobre, des «changements structurels» et un «nouveau départ en termes de personnel pour les équipes de jeunes U9 à U15» ont été annoncés. «Quiconque travaille au FC Bayern doit respecter les normes du droit du travail et se comporter en conséquence», déclare le Dr. Michael Gerlinger, directeur juridique et des ressources humaines du FC Bayern, qui a géré les développements. « Au cours des enquêtes, de graves violations des obligations du droit du travail ont été mises au jour. Dans notre club, nous ne tolérons ni l’intolérance ni la discrimination. Nous ferons tout notre possible pour que quelque chose comme cela ne se reproduise plus. »

L’ancien conseiller de Robert Lewandowski, Cezary Kucharski, a été arrêté mardi en Pologne et l’attaquant vedette l’accuse de tentative de chantage. Bruyant image l’homme de 48 ans a été libéré mercredi contre une caution d’un million d’euros. Mais il n’a pas le droit de quitter le pays – et en aucun cas de contacter Lewandowski (32 ans) ou sa femme Anna.

Le quotidien polonais République rapports d’enregistrements vocaux trouvés dans la maison de Kucharski. Les tentatives de chantage peuvent alors être entendues: « Vous et votre image en souffrirez », aurait dit Kucharski. Comme «prix de la paix», il a demandé 20 millions d’euros. Lewandowski a offert « zéro euro, zéro zloty » en retour.

La raison de la tentative de chantage serait la fraude fiscale de Lewandowski et de sa femme. C’était ce que le Spiegel rapporté en septembre.

FC Bayern, Actualités: Shabani fait ses adieux à Munich

Le milieu de terrain Meritan Shabani (21 ans) jouait pour les jeunes du FC Bayern depuis 2006 et a été promu dans la deuxième équipe. Cependant, l’Allemand-Kosovar a raté la percée et est passé à Wolverhampton Wanderers à l’été 2019. « C’était une décision difficile. L’essentiel était que je voulais passer à l’étape suivante. Et Wolverhampton était très intéressé », a-t-il déclaré dans une interview avec transfermarkt.de. « Nous étions d’avis que je devais maintenant passer à l’étape suivante. C’est pourquoi la décision a finalement été prise ainsi. »

Le chemin vers les professionnels du Bayern n’était pas « bloqué », « mais c’était au moins plus difficile que dans presque n’importe quel autre endroit. Vous vous êtes bien entraîné et avez eu de bonnes semaines, mais ce n’était toujours pas facile de rejoindre les professionnels. J’ai donc décidé de faire le détour. » Shabani a également fait une différence pour le Bayern: « Au Bayern, l’entraînement était un peu plus tactique, le niveau était un peu plus élevé en raison des nombreuses superstars. C’est un peu plus sur le physique, tout est découpé à l’entraînement. «

Shabani a également révélé que le Bayern avait empêché un transfert à l’Ajax Amsterdam début 2019. « Ce que j’ai remarqué à l’époque, c’est que l’Ajax me voulait comme le successeur de de Jong. Et ils me voulaient vraiment. Cela aurait été une bonne étape pour moi et quelque chose que je voulais vraiment faire. » Il voulait un prêt, « mais le Bayern n’a pas voulu faire ça et a refusé. Pourquoi, pourquoi et pourquoi – je ne sais pas. »

FC Bayern, Actualités: Honneur pour « Bomber » Gerd Müller pour son 75e anniversaire

Le «bombardier de la nation» fête ses 75 ans le 3 novembre: Gerd Müller est le meilleur buteur du Bayern et une légende vivante. C’est pourquoi le club organisera une célébration en petit groupe dans le musée Allianz Arena en l’honneur de Müller. Malheureusement, Müller ne pourra pas être présent lui-même pour des raisons de santé.

Müller a marqué un total de 398 buts en 15 ans pour le FC Bayern (1964-1979) et a remporté de nombreux titres pour le club. Ses 40 buts en saison de Bundesliga sont sans égal à ce jour. « Avec ses objectifs, le FC Bayern a atteint la sphère internationale dans laquelle il flotte aujourd’hui. Gerd Müller est à l’origine », a déclaré en dernier Franz Beckenbauer. « A mes yeux, il est le joueur le plus important de l’histoire du FC Bayern. »

