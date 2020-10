Nouvelle intégration de l’application PlayStation PS5, gérer le stockage, les téléchargements, plus

Les récentes mises à jour de Sony sur la PS4, le PlayStation Store basé sur le Web et les applications PlayStation existantes ont toutes été en préparation d’une nouvelle expérience plus unifiée pour votre profil PSN. La nouvelle application PlayStation, disponible sur iOS et Android, vous permet de gérer toutes vos fonctions PlayStation essentielles (en plus de jouer aux jeux) dans un espace partagé. Sony a publié une vidéo rapide sur les fonctions mises à jour de l’application.

Outre une grande mise à jour visuelle pour coïncider avec le lancement de la PS5, la nouvelle application PS propose un tas de fonctionnalités nouvelles et améliorées qui devraient rendre la gestion de votre console PS5 et de votre profil PSN à partir de votre téléphone rapide et facile.

Voici les grands changements apportés à l’application PS:

Modifications de la mise à jour de l’application PlayStation PS5

Nouvelle interface utilisateur

Une toute nouvelle interface utilisateur nettoie l’apparence de l’application, ce qui facilite la recherche et la navigation (et donne à l’application un mode sombre bien nécessaire!). Il s’inspire de la nouvelle esthétique de la PS5, mais se distingue également par lui-même, restant un endroit idéal pour les utilisateurs de PS4 qui ne prévoient pas d’acquérir immédiatement une PS5.

messages

Auparavant, PlayStation Messages était une application distincte, et assez encombrante. Maintenant, la fonction de messages a été intégrée à l’application PS, vous permettant d’accéder à tout depuis un seul endroit.

Chat vocal / groupes de groupe

Les nouveaux groupes de groupe qui composent la fonction de messages pourront également être gérés via l’application PlayStation. Mieux encore, vous pouvez discuter avec jusqu’à 15 personnes directement depuis votre téléphone. Vous n’avez plus besoin d’être sur votre PlayStation pour rejoindre une discussion de groupe.

Sony rappelle aux joueurs qu’il examine toujours les commentaires sur les récents changements de groupe de discussion et de messagerie, et bien qu’ils n’aient rien à partager concernant les changements ici, le fait qu’ils en parlent même du tout indique que nous sommes susceptibles pour voir quelques ajustements dans le futur.

Téléchargements natifs PS Store / à distance

En voici un gros. Le PlayStation Store de l’itération actuelle de l’application ouvre une nouvelle section basée sur le navigateur qui ne fait pas techniquement partie de l’application elle-même. Tout comme le système d’exploitation PS5 intégrant nativement le PlayStation Store dans le système, l’application PS fait de même. Vous pouvez désormais parcourir la boutique, acheter des jeux et les télécharger à distance sur votre système, le tout dans le confort de l’application.

Intégration PS5

Avec la PS5, l’application PlayStation deviendra effectivement un lien distant vers votre console. Vous pouvez lancer des jeux, gérer le stockage et vous connecter à votre PS5 directement depuis l’application. Cette fonctionnalité est celle qui m’excite le plus, avec beaucoup de place pour une interconnectivité cool entre votre téléphone et la console.

Actualités PlayStation

Bien que nous aimerions toujours que vous veniez sur PlayStation LifeStyle pour obtenir vos nouvelles, l’application PS intégrera l’onglet Explorer (similaire à l’interface utilisateur PS5) qui organisera les nouvelles du blog PlayStation et d’autres développeurs de jeux, faciles d’accès. Grâce à l’onglet Explorer, vous auriez découvert cette nouvelle mise à jour de l’application PlayStation assez rapidement.

Sony a déclaré que l’application PlayStation récemment mise à jour devrait commencer à être déployée aujourd’hui. Si vous disposez déjà de l’application PS, recherchez une mise à jour de l’application. Ce ne sera pas une toute nouvelle application.

Si vous n’avez pas encore téléchargé l’application PS, vous pouvez la trouver sur l’App Store pour iOS et sur Google Play Store pour Android.

[Source: PlayStation Blog]