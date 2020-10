Ty Burrell et 11 autres acteurs que vous avez peut-être oubliés étaient dans les films Marvel

Il y a des acteurs comme Robert Downey Jr., Chris Evans et même Jermey Renner dont on se souviendra toujours pour leurs rôles dans divers films Marvel, mais il y a aussi des acteurs qui sont apparus dans les premiers titres de Marvel Cinematic Universe ou se sont présentés avant d’être de grandes stars. qui ont tendance à être oubliés. Prenez Ty Burrell, par exemple, qui s’est présenté comme le petit ami de Betty Ross en 2008 L’incroyable Hulk juste un an avant qu’il ne devienne une grande star sur ABC Famille moderne.

Si le film Hulk d’Edward Norton avait changé de place avec L’homme de fer 2, nous nous souviendrions probablement tous de Burrell de la même manière que nous nous souvenons de Terrence Howard dans le premier film solo d’Iron Man, mais au lieu de cela, sa performance est souvent oubliée.