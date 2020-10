RollerCoaster Tycoon 3 Édition Complète – Nintendo Switch

in

Le bon

Emballé avec tous les derniers manèges et mises à jour

Des montagnes russes pendant des jours.

Excellent pour tuer le temps

Le mode bac à sable est extrêmement embrayage

Le mauvais

Les commandes rendent le jeu un peu difficile à jouer

À l’âge de 12 ans, j’ai eu mon premier PC, l’original Créateur de montagne russe était ma confiture. Je l’ai littéralement joué tout le temps. Armé de quelques codes de triche, je créerais certaines des montagnes russes les plus méchantes de la planète.

Lorsque les plus récents sont sortis, mon amour pour le jeu s’est éteint alors que j’étais attiré par d’autres jeux. Mais mon amour pour le jeu n’a jamais disparu. Je le prenais de temps en temps et je bricolais avec, puis je le laissais seul pendant de longues périodes.

Maintenant, je ne joue plus vraiment sur PC, et mon attention se concentre principalement sur les jeux sur console. Alors quand j’ai vu que le RollerCoaster Tycoon 3 Édition complète a finalement été rendu disponible pour la Nintendo Switch, je ne vais pas mentir, l’excitation que j’ai eue a un enfant à propos du jeu a commencé à remuer, alors j’ai pensé que je l’essayerais et voir si j’avais les mêmes sensations Quand j’étais petit.

Malheureusement, je ne l’ai pas fait.

Maintenant, cela ne veut pas dire que RollerCoaster Tycoon 3 est mauvais. Le jeu en lui-même sur le Switch est tout ce que je m’attendais à ce qu’il soit. C’est le même jeu que vous auriez sur un PC. Mais ce n’était pas ça. Pour moi, ce sont les commandes. Après avoir joué avec le jeu pendant environ une heure, je me suis retrouvé à ne rien faire. Et quand je l’ai fait, j’ai continué à deviner les commandes. Ce jeu est vraiment destiné à être joué avec une souris et un clavier.

Mais j’ai pensé que je lui donnerais une autre chance. J’étais peut-être trop impatient. Créateur de montagne russe n’est pas un jeu auquel vous pouvez jouer pendant de courtes périodes. C’est le genre de jeu dans lequel vous devez investir beaucoup de temps – un peu comme Minecraft ou tout autre jeu dans lequel vous créez des éléments. Alors, je lui ai donné une autre chance et j’ai trouvé le même résultat.

Tout prend plus de temps. Ce qui vous prendrait normalement quelques clics de souris implique environ 20 pressions sur les boutons. Et parcourir tous les sous-menus du jeu fait vraiment un certain nombre sur la prise de votre main. Si le jeu avait un support de souris, je ne dépenserais pas la majeure partie de cette pièce sur les commandes. Mais nous y voilà. En outre, vous pourrez peut-être utiliser une solution de contournement pour la souris et le clavier sur la Nintendo Switch, mais aucune promesse.

Le jeu en lui-même est excellent. C’est tout ce que j’attendais. Si vous avez besoin d’un rappel sur ce qu’est ce jeu, vous êtes essentiellement responsable d’un parc d’attractions. Vous pouvez construire des montagnes russes, créer des environnements sauvages pour vos invités, affecter des concierges pour nettoyer les vomissements, et bien plus encore. Sans oublier que vous pouvez également chevaucher les dessous de verre que vous créez.

Si vous avez le temps de votre côté et que cela ne vous dérange pas des commandes encombrantes, alors cela pourrait être pour vous. La bonne chose à propos du Switch est que vous pouvez emporter le jeu partout avec vous, ce qui en vaut la peine. Pour moi, c’est le type de jeu auquel je jouerais lors d’un long vol ou d’un road trip. Chaque fois que vous êtes frustré par les commandes, désactivez-le et reprenez-le là où vous l’avez laissé.

Je ne sais pas, peut-être que c’est juste moi, mais je n’ai pas pu passer les contrôles. Si vous êtes quelqu’un qui n’a jamais joué à aucun des jeux du Créateur de montagne russe série et ne possédez pas de PC, je recommanderais totalement de l’essayer. Vous en aurez certainement pour votre argent, et les commandes ne seront peut-être même pas un problème pour vous, alors oui, essayez-le.

RollerCoaster Tycoon 3 édition complète coûte 29,99 $ et est maintenant disponible pour la Nintendo Switch via Amazon ou le Nintendo Store.

Recommandations des éditeurs:

Attention, si vous achetez quelque chose via nos liens, nous pourrions obtenir une petite part de la vente. C’est l’une des façons dont nous gardons les lumières allumées ici. Cliquez ici pour en savoir plus. Une unité d’échantillonnage a été fournie aux fins de cet examen.

Le bon

Emballé avec tous les derniers manèges et mises à jour

Des montagnes russes pendant des jours.

Excellent pour tuer le temps

Le mode bac à sable est extrêmement embrayage

Le mauvais

Les commandes rendent le jeu un peu difficile à jouer

Partager : Tweet