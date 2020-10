La signature des Spurs dit qu’il donnera tout pour Mourinho – .

Photo par Tottenham Hotspur FC / Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Joe Hart a admis à BBC Sport qu’il « donnerait tout » pour la cause de Jose Mourinho à Tottenham Hotspur, même s’il n’est pas le joueur « le plus talentueux » de l’équipe.

Les Spurs ont soulevé quelques sourcils en signant l’ancien gardien de but de Manchester City l’été dernier.

Hart était disponible sur un transfert gratuit après avoir été libéré par Burnley, n’ayant pas réussi à faire une apparition en Premier League pour les Clarets la saison dernière.

Le joueur de 33 ans est le deuxième choix de Mourinho, derrière Hugo Lloris et devant Paulo Gazzaniga, et a joué principalement dans les matchs de la Ligue Europa pour Tottenham jusqu’à présent.

Bien qu’il admette ses propres limites, Hart, double vainqueur de la Premier League, tient à montrer ses qualités à l’entraîneur portugais, déterminé à justifier sa vérité en lui.

Il a déclaré: «Jose est très intelligent dans la façon dont il travaille les médias. C’est un gars différent dans son propre environnement, avec ses propres joueurs. Il vous demande de donner le meilleur de vous-même et de montrer votre qualité. Voilà comment je travaille.

«Je ne prétends pas être le gars le plus talentueux du monde mais je vais tout donner. La confiance fonctionne dans les deux sens. Il donne définitivement ça et j’aime travailler avec lui.

Tottenham avait besoin d’un nouveau gardien pendant l’été après avoir libéré Michel Vorm.

Et avec Gazzaniga restant dans le nord de Londres jusqu’en janvier au plus tôt, les Lilywhites ont probablement les trois plus forts et les plus expérimentés de toute la division.

Étant donné qu’il était libre, c’était une signature à faible risque de Tottenham, mais si le pedigree de Hart et l’expérience de remporter un trophée déteignent sur le reste de l’équipe, il y a beaucoup à gagner.

Photo par Tottenham Hotspur FC / Tottenham Hotspur FC via Getty Images

