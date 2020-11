Twilight Thirst ne meurt jamais: un acteur d’Eclipse est toujours reconnu pour son rôle

C’est drôle parce que bien que Booboo Stewart ait atteint la vingtaine et porte maintenant les cheveux plus longs, son travail dans la seconde moitié de la crépuscule série est le premier endroit où beaucoup d’entre nous l’ont vu. En conséquence, il est devenu irrévocablement lié à la franchise. Cela n’enlève en aucun cas à son travail plus récent, mais j’imagine que cela aurait un impact négatif sur l’acteur lorsqu’il essaie de vivre le moment présent de sa carrière. Stewart a également rappelé ce qui lui a le plus marqué dans le fait de jouer Seth Clearwater: