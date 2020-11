Martinez admet ce que c’est que de jouer contre Arsenal malgré la victoire de Villa – .

in

Emiliano Martinez a admis qu’il était « un peu ému » face à Arsenal après la victoire 3-0 d’Aston Villa à l’Emirates Stadium ce soir, comme il l’a dit à beIN SPORTS (11/08/20 à 21h25)

Des mois après avoir quitté le club qu’il a servi pendant plus de 10 ans, Martinez a basculé dans le nord de Londres et a gardé une feuille blanche contre son ancienne équipe.

En vérité, il n’avait pas grand-chose à faire car l’équipe de Dean Smith a fait une émeute contre Arsenal, avec Ollie Watkins marquant un doublé et Bukayo Saka marquant un but contre son camp.

Après le match, on a demandé à Martinez ce que c’était de affronter Arsenal, mais il a clairement indiqué qu’il était un « gagnant ».

«Je suis un peu ému, pour être honnête avec vous», a déclaré Martinez. «Il y a deux mois, je soulevais deux trophées avec eux et j’étais à Arsenal depuis 10 ans.

«Quand je joue contre eux maintenant, je veux juste gagner. Je suis un gagnant. Je suis argentin. Je les respecte. »

Une semaine après avoir battu Manchester United à Old Trafford, Arsenal a atteint son plus bas niveau de la saison et Mikel Arteta sera ennuyé par le fait que son équipe n’a pas pu s’appuyer sur les trois points de la semaine dernière.

L’objectif principal d’Arsenal est de sécuriser le football de la Ligue des champions à la fin de la saison et s’ils veulent y parvenir, ils doivent battre des équipes comme Villa, qui ont terminé en dessous d’eux lors de la dernière campagne.

Mais le problème avec la performance de ce soir était qu’ils étaient deuxièmes meilleurs dans tout le parc et la pause internationale à venir n’aide pas leur cause à vouloir rebondir tout de suite.

