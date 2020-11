FC Bayern: Joshua Kimmich a déjà été opéré

Les pires craintes ne se sont pas réalisées: le joueur de premier plan du Bayern Munich, Joshua Kimmich, a « seulement » subi une blessure indéfinie au ménisque latéral droit lors du sommet de Bundesliga au Borussia Dortmund et a déjà été opéré avec succès. Le FC Bayern l’a annoncé dimanche soir. Le club suppose également que le joueur de 25 ans sera à nouveau disponible en janvier.

« Nous sommes heureux que Joshua soit probablement de nouveau disponible dans quelques semaines. Nous lui apporterons le meilleur soutien possible dans sa cure de désintoxication », a déclaré le directeur sportif du Bayern Hasan Salihamidzic.

Kimmich s’était tordu le genou à la 34e minute d’une faute sur Erling Haaland lors de la victoire 3-2 des champions du record d’Allemagne au BVB. Le milieu de terrain est parti en larmes et soutenu par deux entraîneurs. Une rupture du ligament croisé ne semblait pas non plus exclue dans un premier temps.