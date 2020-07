TVE renouvelle ‘El cazador’ pour une troisième saison sur TVE

TVE renouvelle sa confiance dans ‘The Hunter’, le concours présenté par Ion Aramendi tous les après-midi à 18h45 sur La 1. Le réseau public a renouvelé le format produit par Mediacrest pour une troisième saison après avoir atteint un record d’audience le 15 juillet, en réunissant 8,2% de part et 719 000 téléspectateurs.

Légende

« Pour continuer à profiter avec Ion Aramendi et compagnie! » A célébré RTVE, confirmant la nouvelle via Twitter. Mediacrest a commencé à enregistrer la deuxième saison à la mi-mai dernier avec Erundino Alonso, Ruth de Andrés, Paz Herrera et Lilit Manukyan comme les professionnels qui doivent empêcher les candidats anonymes de prendre le pot final.

La semaine prochaine, le concours pariera sur un lot de concurrents célèbres dans le but de continuer à gagner de l’audience et que les nouveaux téléspectateurs regardent le format avec cette revendication. Lundi 20 juillet, Boris Izaguirre, Carmen Lomana, Luis Quevedo et Adriana Abenia seront présents. Mardi 21 ce sera au tour de Raquel Sánchez Silva, Frank Blanco, le comédien Goyo Jiménez et Silvia Jato; Pablo Carbonell, Raquel Revuelta, Luis Larrodera et Marina Castaño iront mercredi; Jeudi 23, Aria Bedmar («Acacias 38»), Jacob Petrus («Aqui la Tierra»), Mónica Martínez et Miki Nadal fermeront.

Les nouveaux après-midi de La 1

Le renouvellement de «The Hunter» confirme l’engagement de la Télévision espagnole pour sa programmation de l’après-midi. Cette même semaine, le réseau public a annoncé que les épisodes de «Central Market» dureront un peu plus longtemps, entraînant le retard du reste des émissions. « Le chasseur ‘va de 18h25 à 18h45 et se poursuit jusqu’à 19h35, quand’ Espagne directe ‘prend le relais.

Le renouvellement de «The Hunter», adapté du format international «The chase», a un double mérite. Le 20 mars, TVE a décidé d’annuler le concours en raison de la crise des coronavirus. Ce n’est que le lundi 4 mai qu’elle a repris sa diffusion habituelle. Peu de temps après, il a reçu le renouvellement pour une deuxième saison. Maintenant, le lien est prolongé par un autre cycle et regarde vers l’avenir avec optimisme.