eFootball PES 2021 – Détails de la mise à jour de la saison

Comme nous le savons déjà, il n’y a pas de jeu PES complètement nouveau cette année, mais une mise à jour de la saison, car Konami se concentre déjà sur une version PS5 de PES qui suivra en 2021.

L’éditeur a présenté en détail aujourd’hui ce qu’implique la mise à jour de la saison. En plus des mises à jour des joueurs et des clubs pour la nouvelle saison, la mise à jour comprend également le mode exclusif de l’UEFA EURO 2020 avec le contenu associé avant le nouveau tournoi réel prévu.

Jonas Lygaard, directeur principal de la marque et du développement commercial chez Konami Digital Entertainment B.V, a déclaré:

«Alors que nous prenons le temps de jeter les bases de l’avenir de la franchise eFootball PES, il est important pour nous de revenir sur notre héritage et de nous efforcer d’améliorer continuellement tous les aspects du jeu. PES 2021 offre à nos joueurs un gameplay primé et les dernières dates de la saison, ainsi que des équipes et du contenu entièrement exclusifs à un prix avantageux. Je tiens à remercier ces joueurs et notre communauté dévouée pour leur soutien dans la transition vers le dernier matériel et un tout nouveau moteur qui redéfinira la simulation de football. «